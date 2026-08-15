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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

پنج هزار اصله درخت پارک پانزده خرداد دلیجان قربانی آفت‌زدگی شده است

پنج هزار اصله درخت پارک پانزده خرداد دلیجان قربانی آفت‌زدگی شده است

اراک- رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به وضعیت پارک ۱۵ خرداد دلیجان گفت: بیش از پنج هزار اصله درخت این پارک با نظر کارشناسی منابع طبیعی به دلیل خشکیدگی و آفت‌زدگی قطع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی پیش از ظهر شنبه در بازدید رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از پارک جنگلی ۱۵ خرداد دلیجان اظهار کرد: پارک پانزده خرداد دلیجان ۳۰ سال پیش بر اساس قراردادی با تعیین تعهدات طرفین به شهرداری دلیجان واگذار شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: شهرداری دلیجان در سال‌های ابتدایی برای نگهداری این مجموعه تلاش‌های قابل توجهی انجام داد، اما طی سه تا چهار سال گذشته بخش‌هایی از پارک به دلیل کم‌آبی، خشکسالی و آفت‌زدگی دچار آسیب جدی شده است.

جلالی تصریح کرد: بخشی از موضوع خشکسالی و کم‌آبی قابل پذیرش است اما به نظر می‌رسد آفت‌زدگی نیز در ادامه تضعیف درختان ناشی از خشکی و آبیاری نامناسب تشدید شده باشد.

وی با اشاره به قطع بیش از پنج هزار اصله درخت در پارک ۱۵ خرداد دلیجان ادامه داد: این درختان بر اساس نظر کارشناسی منابع طبیعی و به دلیل آسیب‌دیدگی و آفت‌زدگی قطع شده‌اند و در صورت قطع نشدن، احتمال گسترش آفت و تشدید آسیب به منظر پارک وجود داشت.

نماینده مردم دلیجان و محلات تاکید کرد: ضروری است دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این موضوع ورود کرده و عملکرد تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول را بررسی کنند تا در صورت احراز هرگونه کوتاهی، قصور یا ترک فعل، اقدامات قانونی و اداری لازم انجام شود.

وی افزود: برخوردها باید به گونه‌ای باشد که از ادامه روند خشک‌شدن و آفت‌زدگی هزاران اصله درخت باقی‌مانده در پارک جلوگیری و موجودیت این مجموعه حفظ شود.

جلالی بیان کرد: علاوه بر شهرداری و دستگاه‌های اداری دلیجان، عملکرد منابع طبیعی نیز در صورت وجود قصور احتمالی باید بررسی شود و در صورت احراز تخلف، برخورد قضایی یا اداری لازم انجام گیرد.

وی گفت: سوابق این مجموعه و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط می بایست به‌طور دقیق بررسی شود و همه دستگاه‌های مسئول باید برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تداوم خسارت به پارک پانزده خرداد دلیجان اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 6917247

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