یکی از سرکرده های بوکوحرام در نیجریه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اداره خدمات کشور نیجریه امروز از دستگیری تعدادی از مظنونین به بمب گذاری های اخیر در سراسر این کشور و از عناصر وابسته به گروه تروریستی بوکوحرام خبر داد.

پلیس نیجریه در این رابطه اعلام کرد که در میان دستگیر شدگان، یک سرکرده ارشد این گروه تروریستی نیز مشاهده می شود.

اداره خدمات کشور نیجریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد «عثمان شوئیابو» و تعدادی از دیگر اعضاء این گروه تروریستی در چند ایالت این کشور دستگیر شدند.

گفتنی است، دیروز نیز دستگاه اطلاعاتی نیجریه اطلاعاتی درباره متلاشی کردن یک شبکه جاسوسی در این کشور که برای تروریست های بوکوحرام کارمی کرد خبر داده بود.

در بیانیه ای که در این رابطه از طرف نهاد مذکور صادر شد، آمده بود: هدف این شبکه جاسوسی، انتخاب اهداف مورد نظر برای انجام عملیات تروریستی بوده است. این کشف به دنبال همکاری ها و هماهنگی های صورت گرفته با مسئولین هواپیمایی برای جلوگیری از هرگونه حمله تروریست ها صورت گرفته بود.

لازم به ذکر است از ۲۹ ماه می و با روی کار آمدن «محمد بوهاری» رئیس جمهور نیجریه و وعده مبارزه تمام عیار با این گروه تروریستی، بوکوحرام نیز اعلام کرده است که عملیات های خود را تشدید خواهد نمود.

بوکو حرام از ۶ سال قبل فعالیت مسلحانه خود را علیه دولت نیجریه آغاز کرد. در این مدت ۱۵ هزار نفر کشته و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر اثر خشونت های این گروه تروریستی آواره شده اند.