کفریا و الفوعه در معرض فاجعه انسانی؛گرگها حمله ور شده اند

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: سوریه در پنجمین سال بحران خود به سر می برد در این مدت، تروریستهایی از ده ها کشور وارد این کشور شده اند و بر رنج و مصائب ملت سوریه افزوده اند.این تروریستها با حمایت گسترده کشورهای غربی و برخی همپیمانان منطقه ای آنها مانند ترکیه و عربستان سعودی دست به کشتار و ویرانی زده اند.

ارتش سوریه با کمک رزمندگان مقاومت لبنان طی سالیان گذشته موفقیت های مهمی داشته اند که نبرد القصیر و القلمون دو نمونه بارز است. تروریست ها با حمایت همه جانبه ترکیه و سعودی ها در جبهه های مختلف با ارتش سوریه می جنگند.از دست رفتن برخی مناطق مانند ادلب و تدمر به دلیل این حمایت های خارجی به ویژه ترکیه بود.

در جبهه های شمال به ویژه حلب درگیری میان خود تروریست ها یعنی تروریست های داعش و جبهه النصره است.در جبهه الزبدانی ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت پیشروی های قابل ملاحظه ای به دست آورده اند و بر بیشتر مناطق این شهر مسلط شده اند و به عبارتی می توان گفت که الزبدانی طی روزهای آینده به طور کامل در اختیار رزمندگان مقاومت و ارتش سوریه قرار خواهد گرفت.

جبهه الفوعه و کفریا و فاجعه دردناک

اما جبهه الفوعه و کفریا شاهد ددمنشی های گروه های تروریستی هستیم.

شهرهای شیعه نشین «کفریا» و «فوعه» در استان ادلب در شمال غرب سوریه قرار دارند. استان ادلب هم‌مرز با ترکیه بوده و فاصله فوعه و کفریا با مرزهای ترکیه نیز تنها ۳۰ کیلومتر است. از سوی دیگر، این دو شهر شیعه نشین حدود ۳ کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند. نزدیکی شهرهای «کفریا» و «فوعه» به مرزهای ترکیه، موجب شد تا تکفیریها تصرف این دو شهر را چندان سخت تصور نکنند. با این وجود، مقاومت شدید مردم فوعه و کفریا آنها را در تحقق هدف خود ناکام گذاشت. شکست گروه‌های تروریستی تکفیری د‌ر تصرف فوعه و کفریا آنها را برآن داشت تا با تحت فشار قرار دادن شیعیان، آنها را وادار به تسلیم کنند یا حداقل با تضعیف آنان اشغال این شهرها را تسهیل کنند. در این راستا این گروه‌ها ضمن قطع کامل خطوط انتقال آب و برق و گاز، از ورود هرگونه مواد غذایی، دارویی و امدادرسانی به شیعیان کفریا و فوعه جلوگیری می‌کنند.

مردم کفریا و فوعه در طول چهار سالی که از آغاز بحران سوریه می گذرد همواره در کنار ارتش این کشور بوده اند و در بسیاری از موارد نیز در قالب گروه های مردمی به مقابله با تکفیریها پرداخته اند. از جمله دیگر اهداف تروریست های تکفیری برای اشغال دو شهر شیعه نشین «کفریا» و «فوعه» را می توان در موقعیت جغرافیایی آن جستجو کرد.

با توجه به اینکه این دو شهر در استان ادلب واقع شده اند؛ استانی که از غرب به استان لاذقیه، از جنوب به استان حماه و از شرق به استان حلب می رسد، تسلط کامل بر این دو شهر می تواند به مثابه تسط بر تمامی نقاط استان ادلب تلقی شود. علاوه بر این هم مرز بودن استان ادلب با ترکیه نیز یکی دیگر از عوامل جغرافیایی است که تکفیریها را مجاب به اشغال این دو شهر کرده است. تکفیریها تلاش می کنند.

در حال حاضر کمبود مواد غذایی و دارویی، شهرهای «فوعه» و «کفریا» ادلب را در معرض وقوع یک فاجعه انسانی بزرگ قرار داده است. تروریست های تکفیری تمامی راه های امداد رسانی به مردم ساکن این شهرها را مسدود کرده و اجازه ورود هیچگونه مواد غذایی و دارویی به آن را نمی دهند.

با این وجود، شورای امنیت سازمان ملل طی چهار ماهی که از محاصره شیعیان ادلب سوریه می گذرد، حتی یک قطعنامه نیز در محکومیت این اقدام صادر نکرده است. با توجه به اوضاع انسانی ناگوار حاکم بر این دو شهر می توان گفت که در حال حاضر شاهد مرگ تدریجی شیعیان در ادلب هستیم.

در این میان اما، نمی توان از نقش گسترده دستگاه های اطلاعاتی ترکیه در حمایت از تکفیریها برای اشغال «کفریا» و «فوعه» غافل شد.تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی خاورمیانه معقدند با توجه به تشدید بحران انسانی در شهرهای کفریا و فوعه از یک سو و گسترده شدن دامنه حملات سنگین تکفیریها به نقاط مختلف این دو شهر از سوی دیگر، فوعه و کفریا در معرض یک نسل کشی بزرگ قرار دارند. کانون اصلی حملات تروریست های تکفیری در این شهرها، مزارع بروما واقع در شرق آنهاست. در حال حاضر شمار زیادی از تروریستهای جبهه النصره در حال نبرد با نیروهای مردمی کفریا و فوعه هستند.

هم اکنون بیمارستان تخصصی واقع در کفریا و فوعه به دلیل ادامه محاصره با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه هستند. به این وضعیت باید مداوای افراد آسیب دیده بر اثر حملات خمپاره‌ای گروه‌های تکفیری را نیز افزود که نیاز به مداوای فوری دارند و نبود امکانات و تجهیزات پزشکی و دارویی شرایط را بیش از پیش برای اهالی سخت می‌کند.

صرف نظر از محاصره‌ای که شیعیان فوعه و کفریا در آن بسر می‌برند و در صورت تداوم فاجعه‌ای انسانی به بار خواهد آورد، تصرف این دو شهر توسط تروریست‌های جبهه‌النصره و جیش الفتح نیز به نوبه خود فاجعه انسانی در پی خواهد داشت که بسیار بزرگ‌تر از فاجعه اول خواهد بود، به خصوص آنکه این دو شهر دارای جمعیت بالایی هستند و دشمنی تکفیری‌ها نسبت به شیعیان بر کسی پوشیده نیست.

رضا الباشا خبرنگار شبکه المیادین در دمشق در گفتگو با مهر از اوضاع بد این دو شهر یعنی الفوعه و کفریا سخن گفت.

وی در این باره گفت: تروریست ها از سه محور به شهرک های کفریا و الفوعه یورش برده اند؛محور شمال شرق، شمال و جنوب.مزارع بروما سقوط کرده است و کمیته های مردمی عقب نشینی کرده اند.

خبرنگار المیادین افزود: تاکنون بیش از ۱۲ نفر شهید شده اند و چندین نفر نیز مفقود الاثر شده اند.ده ها نفر نیز در این دو شهرک زخمی شده اند.

الباشا گفت: تروریست ها با موشک و خمپاره الفوعه و کفریا را هدف قرار داده اند.از روز شنبه تا امروز گلوله باران این دو شهرک ادامه دارد و بیش هزاران گلوله خمپاره و موشک به این دو شهر شلیک شده است.

خبرنگار المیادین در دمشق از اوضاع دردناک این دو شهر سخن گفت و بیان کرد: ساکنان این دو شهر در معرض کشتار قرار دارند و اوضاع انسانی بسیاری بدی را دارند.هیچ پزشکی در این دو شهر وجود ندارد.

الباشا تاکید کرد: در حال حاضر بیمارستانی وجود ندارد و آب آشامیدنی نایاب است.اوضاع سوخت بسیار بد است.حال زخمی ها بسیار ناگوار است.

وی درباره وضع جبهه الزبدانی نیز بیان کرد: بخش اعظم این شهر در کنترل ارتش سوریه و رزمندگان حزب الله قرار دارد و تقریبا یک کیلومتر در اشغال گروههای مسلح است.اما به علت بمب گذاری پیشروی با کندی صورت می گیرد.

خبرنگار المیادین در دمشق در ادامه به حمایت های گسترده ترکیه از گروههای مسلح به ویژه الاحرار الشام و جیش الفتح اشاره کرد.

الدیار اعلام کرد: تغییرات در کابینه دولت سوریه

اما جدای از تحولات میدانی امروز روزنامه الدیار لبنان از تغییرات احتمالی که بر اساس آن بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل به عنوان وزیر خارجه جانشین ولید المعلم می شود تا مُهره ای قدرتمند در برابر عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی قرار داده شود، خبر داد

به نوشته این رسانه لبنانی، ولید المعلم که صبر زیاد برای حل بحران ها و گفتگوهای آرام با دشمنان سوریه دارد به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود.