علی رهبری مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون فعالیت های شش ماهه اخیر ارکستر اینگونه توضیح داد: وقتی پنج ماه پیش فعالیت های ارکستر را آغاز کردیم من تنها کسی بودم که در این کار تجربه های لازم را داشت بنابراین از چیزهایی آگاه بودم و می توانستم آنها را پیش بینی کنم اما برای دیگران دریافت این موضوع سخت بود. البته ساختن یک ارکستر که بتواند به صورت مستمر کار کند به این سادگی ها نیست. در همه جای دنیا هم مدیریت ارکستری که پروژه ای کنسرت می‌دهد بیشتر انجام می‌گیرد زیرا از ایجاد ارکستری که مستمر کار می‌کند خیلی آسان‌تر است. من هم می توانستم در قالب یک پروژه مقطعی ارکستر را راه‌اندازی و اداره کنم ولی این کار را نکردم.

وی افزود: اولین شوکی که به من در برگزاری اولین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران وارد شد این بود که یکی از نوازندگانی که جلوی کنسرت نشسته بود از این ناراحت شده بود که چرا بعد از پایان کنسرت با او دیر دست دادیم. من آن موقع متوجه شدم که بچه های ایرانی چقدر حساسند. حتی نوازنده ای بلند شد و رفت. من در آن زمان که اتفاقا تازه هم از اروپا وارد ایران شده بودم فکر کردم شاید این هنرمند عزیز درد جسمی داشت که به علت فشار درد مجبور به ترک صحنه شده است، اما بعدها متوجه شدم که او به این دلیل صحنه را ترک کرده که چرا قبل از اینکه بنده با او دست بدهم با فرد دیگری دست داده‌ام. شاید اینها موضوعات کوچکی باشد اما وقتی همین مشکلات ریز روی هم می‌آید، ماجرا را به شکلی عجیب بزرگ جلوه می دهد، یعنی با این سبک فکر کردن شما نمی توانید گروهی به ماجرا نگاه کنید. به هر حال وقتی ما شروع کردیم مشکلات این چنینی زیادی داشتیم که ممکن است خود بچه های ارکستر الان به آن بخندند.

ارکستر سمفونیک تهران هنوز یک ارکستر آزمایشی است

مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران با اشاره به اینکه ناگزیر بوده در این شش ماه تمامی فعالیت ها را به صورت آزمایشی انجام دهد، عنوان کرد: البته خیلی ها هم در این مدت ترجیح دادند این ارکستر را ترک کنند. ضمن اینکه همه باید به این نکته واقف باشیم که این ارکستر هنوز یک ارکستر آزمایشی است که به عقیده من تا مدت زیادی در حالت آزمایشی قرار خواهد گرفت. من رهبر ارکستری نیستم که بخواهم به شیوه قدیمی چند نفر را به صورت ثابت به استخدام ارکستر سمفونیک دربیاورم و فقط و فقط با آنها کار کنم و کاری به استعدادهای دیگر نداشته باشم. کما اینکه قبل از اینها هم بسیاری از افراد به دلیل اینکه می دانستند حضور ثابتی در ارکستر دارند فقط به شهرت فکر می‌کردند. در حالیکه این دوستان باید بدانند این کار در ایران به صورت اشتباه انجام گرفته و همین که فقط یک عده ای معروف شوند و عده ای دیگر اصلا شهرتی نداشته باشند، رویه درستی نیست.

رهبری با اشاره به فعالیت های چند ماه گذشته ارکستر سمفونیک تهران گفت:در این مدت ما افرادی داشتیم که می توانستند ساعت ۹ صبح در تمرین‌ها حضور داشته باشند، می توانستند چهار ساعت دوام بیاورند، می توانستد با تمپوی کاری ما در تمرین‌ها هماهنگ شوند، می توانستند ما را از نظر تکنیکی همراهی کنند اما عده ای هم بودند که بعد از مدت کوتاهی دیدند ماجرا مانند سابق نیست، یعنی این عزیزان دیگر نمی توانند به مدیر هنری ارکستر بگویند که فلانی ما در فلان تاریخ نمی توانیم در تمرین حضور داشته باشیم. این عزیزان دیدند ما سخت گیری می کنیم و تمایل داریم این شیوه اخلاق ایرانی در تمرین ارکستر وجود نداشته باشد و به همین دلیل ترجیح دادند فضای کاری ما را ترک کنند. در واقع من وقتی یک مدتی با بچه های ارکستر کار کردم دیدم، عده ای اصلا تجسم این را نداشتند که تمرین‌های یک ارکستر سمفونیک حرفه ای یعنی اینکه باید هر روز سر تمرین حضور داشته باشند، بنابراین برای بعضی ها این مدت طولانی بود و مجبور شدند ما را ترک کنند.

وقتی پای یک چینی در میان است

این هنرمند تاکید کرد: وقتی چینی ها به ایران آمدند یک موقعیت استثنایی به وجود آمد زیرا فرصتی شد تا با یک مجموعه حرفه ای دیگر مقایسه شویم. این موضوع هم برای هر ارکستری به وجود نمی آید. حتی عده ای هم آمدند و گفتند این کار ما ریسک بزرگی است، اما من به دوستان گفتم ما چیزی برای از دست دادن نداریم. در نهایت ما با یک ارکستر ۹۰ نفره از بچه های ایرانی کاری انجام دادیم که بسیاری از افراد بر قوت آن مهر تایید زدند و این برای ما خیلی اتفاق خوبی بود. حتی «لونگ وو» مدیر هنری ارکستر فیلارمونیک چین که در بسیاری از ارکسترهای دیگر اروپایی نیز مشغول فعالیت است بعد از برگزاری کنسرت موفق ما با ارکستر چینی ها طی یک قرارداد رسمی، کاری کرد که ارکستر سمفونیک تهران یک سال و نیم آینده در مراسم افتتاحیه فستیوال بین المللی و درجه یک «بروکنر» اتریش مقابل رییس جمهور این کشور کنسرتی را اجرا کند که برای من بی‌نهایت خوشحال کننده است و تصور می کنم به سخت گیری اش می ارزید.

از نوازنده های جدید ارکستر سمفونیک تهران چه خبر

رهبری در ادامه صحبت های خود به حضور چند نوازنده جدید در مجموعه ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد و گفت: به تازگی چند هنرمند جدید به مجموعه نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران ملحق شدند که این موضوع بسیار مهمی است. ما در این مدت از سه نوازنده خوب فلوت آزمون گرفتیم و ناصر رحیمی، رضا ناژفر و آرمین قیطاسی سه هنرمندی بودند که در این مدت همراه ما بودند و جالب اینکه بنده هنوز هم همه این سه هنرمند را دوست دارم و تصور می کنم همچنان موضوع غیرحرفه ای بین ما اتفاق نیفتاده است. به اعتقاد من یک نوازنده فلوت مانند یک رهبر ارکستر است، اینها کسانی نیستند که بخواهید برای آنها فرصت زیادی بگذاری و کار کنی. اینها باید انقدر قوی باشند که تمام ارکستر را با خودشان بکشند یعنی جای کنسرت مایستر با جایی که نوازنده فلوت در آن قرار گرفته یکی است.

این رهبر ارکستر اظهار کرد: حدود پنج ماه گذشته سراغ هنرمندی به نام حسین سمیعیان رفتم که از بهترین نوازنده های فلوت ایران است و در خارج از کشور همراه با بسیاری از گروه های معتبر کنسرت هایی را برگزار می کند. خوشبختانه این هنرمند هفته گذشته بالاخره اعلام آمادگی کرد که می تواند در مجموعه ارکستر سمفونیک تهران حضور داشته باشد. وی علاوه بر اینکه از اول مهر ماه به عنوان نوازنده فلوت اول ما حضور می‌یابد، سرپرست گروه سازهای بادی ارکستر سمفونیک تهران هم خواهد بود. ضمن اینکه آنسامبل سوییسی که سمیعیان در آن حضور دارد طبق برنامه ریزی هایی انجام گرفته در تهران و شهرستان ها کنسرت هایی را نیز برگزار می کند. همین اتفاق برای من هدیه ای است که خداوند از آسمان فرستاده است.

وی افزود: یکی دیگر از بهترین نوازندگانی که همواره حضورش برای من در ارکستر سمفونیک تهران داری اهمیت فراوانی بوده و فرصتی برای حضور وی در مجموعه ارکستر سمفونیک تهران وجود نداشته و نور چشم من هم هست، مازیار ظهیرالدینی است که به اعتقاد من متولد شده تا مایستر ارکسترهای معتبر باشد. او علاوه بر اینکه از نوازندگان بسیار زبده و سطح بالای موسیقی کشورمان است دارای شخصیتی است که واقعا برایم جذاب است. من از او بسیار ممنونم که قرار است از اول مهر کنار ما حضور داشته باشد. با این اوضاع و احوال هم اکنون ما سه ارکستر مایستر داریم که ترکیب بسیار جالب توجهی دارند. مازیار ظهیرالدینی، بردیا کیارس و امیر باورچی که ترکیب این سه هنرمند برای علی رهبری یک ترکیب بسیار ایده آل است. به عنوان نمونه همین امیر باورچی در این شش ماه چنان قدرتی از خود نشان داد که من واقعا به قابلیت های او پی بردم. او به قدری کارهای مربوط به ارکستر سمفونیک را خوب انجام داد که من از این موضوع بسیار خوشحال شدم.

رهبری در پایان این بخش از گفتگوی خود با خبرنگار مهر بیان کرد: در بخش ویولنسل هم به تازگی در خدمت نوازنده بسیار خوبی چون مهرداد عالمی هستیم. او نشان داده که در مقابل تمام مجموعه ارکستر هم می توان از او انتقاد کرد که به شخصیت او بر نخورد و در عین حال او را تشویق کرد تا زیادی لوس نشود. با این احوال ترکیب ارکستر سمفونیک تهران تقریبا تکمیل شده است. البته تعداد علاقه مندانی که دوست دارند در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشته باشند زیاد شده و ما ناچاریم تا چند هفته دیگر تعدادی از افراد را انتخاب کنیم چرا که نمی توانیم ارکستر ۱۲۰ نفره باشیم.

ادامه دارد...