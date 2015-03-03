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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۲۳:۱۰

نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران با حضور علی رهبری

نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران با حضور علی رهبری

نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران با حضور علی رهبری که به نظر می رسد رهبر این مجموعه موسیقایی نیز خواهد بود، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ اسفند با حضور علی رهبری، پیروز ارجمند، بهرام جمالی، در تالار وحدت برگزار می‌شود. 

با حضور علی رهبری در ایران به نظر می رسد که وی چوب رهبری ارکستر سمفونیک را به دست می گیرد تا پس از سال ها تکلیف این ارکستر مشخص شود.

در حال حاضر سال هاست که ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی بدون رهبر و برنامه موسیقایی به سر می برند. مسولان فرهنگی کشور بارها درباره راه اندازی مجدد این ارکسترها صحبت کرده و وعده داده اند.

علی رهبری به تازگی از وین به ایران بازگشته است.

کد مطلب 2511160

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