دولت متعهد به پاسداری از رای مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر سه شنبه در همایش مشترک فرمانداران و بخشداران استان کردستان اظهار داشت: انتخابات یکی از مولفه های مشروعیت بخشی نظام بوده و از این رو اجرای درست آن از وظایف دولت است.

وی افزود: انتخابات باید با حضور و مشارکت مردم برگزار شود و مجریان و ناظران به هیچ وجه له یا علیه کاندیدایی حق ورود و دخالت در انتخابات را ندارند.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: انتخابات حق مردم و مال مردم است چرا که آنها سرنوشت خود را انتخاب می کنند و مسئولان حق هیچگونه دخالتی را در آن ندارند.

مقیمی یادآور شد: مسئولان نمی توانند از امکانات عمومی و دولتی برای تبلیغات استفاده کنند.

وی ادامه داد: فرمانداران و بخشداران باید با استفاده از معتمدان مردم و نخبگان مردم را برای حضور در عرصه انتخابات تشویق کنند و خود حق مشارکت در تبلیغات را ندارند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ایجاد نشاط سیاسی در سطح کشور ضروری است و خوشبختانه در حال حاضر شرایط برای همه احزابی که از طرف جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت گرفته اند فراهم است.

مقیمی اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب تامین امنیت جلسات این احزاب نیز فراهم شود چرا که حمایت از برگزاری جلسات قانونی وظیفه همه ما است.

وی افزود: در انتخابات باید قانون حاکم باشد و همه ما موظف هستیم انتخابات را خوب و باشکوه برگزار کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: همه مسوولان به ویژه فرمانداران و بخشداران باید خود را برای یک تحول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آماده کنند.

مقیمی یادآور شد: فرمانداران و بخشداران باید دو سال باقی مانده از عمر دولت را جدی بگیرید و بعد از مذاکرات هسته ای شرایط کشور تغییر کرده است.

وی ادامه داد: باید صادرات در کشور فعال شود و شرایط کار در کشور معمولی نیست و باید کشور را روی ریل توسعه قرار دهیم و عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اجرایی شدن سیاست های دولت نیاز به برنامه ریزی، کار و تلاش دارد و از این رو تمامی مسئولان باید در این حوزه ورود پیدا کنند.