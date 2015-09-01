به گزارش خبرگزاری مهر، «باراک اوباما» بار دیگر برای راضی نگه داشتن صهیونیست ها و همچنین کاستن از حساسیت مقامات رژیم صهیونیستی از توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ دست به کار شده و بر لزوم همکاری میان واشنگتن و تل آویو بویژه در زمینه اطلاعاتی تاکید کرد.

رئیس جمهور آمریکا در اظهارات خود با دانش بر اینکه رژیم صهیونیستی از توان نظامی حزب الله لبنان در هراس است عنوان داشت: برای آنکه از دسترسی حزب الله به موشک های پیشرفته جلوگیری کنیم باید همکاری های اطلاعاتی خود با اسرائیل را افزایش دهیم.

سی ان ان در این رابطه می نویسد: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای که در «فوروارد» منتشر شده گفت: بعد از توافق هسته ای انجام شده با ایران، آمریکا و اسرائیل باید همکاری های اطلاعاتی خود را افزایش بدهند.

اوباما در ادامه این مصاحبه گفت: فکر می کنم به محض اینکه بررسی توافق در کنگره پایان یافت و اجرای آن آغاز گردید، برای دولت من و اسرائیل مهم خواهد بود که همکارهای خود را افزایش دهند و این همان چیزی است که من از آوریل یعنی زمان حصول توافق در لوزان می گویم. ما باید با یکدیگر در مورد اینکه مهمترین تهدیدهای پیش روی ما چه مواردی هستند مذاکره کرده و راه های افزایش همکاری های نظامی و اطلاعاتی خود را بررسی کنیم تا امنیت خود را افزایش دهیم.

وی در ادامه به مخالفت های خود با موضع سران رژیم صهیونیستی در مورد برنامه هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: مخالفت من با اسرائیل در این مورد یک دعوای خانوادگی است.

اوباما در اظهارات خود یک بار دیگر مخالفان توافق هسته ای را جنگ طلب خواند.