۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

اخبار امنیتی فلسطین/

بستن گذرگاه بیت حانون/ یورش صهیونیست ها به غزه

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز گذرگاه بیت حانون را بستند و با خودروهای نظامی خود به غزه یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی امروز از پایگاه ناحل عوز به سوی شرق غزه یورش بردند و به سمت شمال غزه حرکت کردند.

خبر دیگر اینکه مسئولان رژیم صهیونیستی در اقدامی ناگهانی گذرگاه بیت حانون در شمال نوارغزه را بستند. صهیونیست ها اعلام کردند تنها در موارد استثنایی این گذرگاه را خواهند گشود.

مناطق مختلف فلسطین از شب گذشته تاکنون شاهد حملات صهیونیست ها به اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری و درگیری با شهروندان فلسطینی در قدس اشغالی بوده است.

در جریان این درگیری ها شماری از شهروندان فلسطینی بازداشت و برخی نیز زخمی شدند.

سمیه خمارباقی

