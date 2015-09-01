به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی، شهردار این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: برای بهره مندی یکسان شهروندان از امکانات مناسب شهری در محلات، پروژه های امور شهری، فضای سبز، فرهنگی، عمرانی، ترافیکی و... در سطح منطقه یک اجرا و پس از طی دوره بهره برداری آزمایشی به صورت رسمی با حضور شهردار تهران افتتاح می شود.

وی افزود: شهرداری منطقه یک توانسته با شناخت نیازها و ضرورت های پیش روی شهر و شهروندان در مسیر توسعه زیرساخت ها و جبران کمبودها گام بردارد و حجم قابل قبولی از مطالبات و خواسته های شهروندان را پاسخ دهد که در این میان برخی طرح ها به لحاظ وسعت تقاضا و تاثیر گذاری در شهر، منطقه و یا محله از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.

یزدانی گفت: منطقه یک با دارا بودن فضای سبز مناسب سهم قابل توجهی از تفرجگاههای طبیعی پایتخت را در اختیار دارد بر همین اساس با هدف کاهش آثار مخرب زندگی شهری در زیست بوم منطقه موضوع توسعه بوستانها در اولویت فعالیت های منطقه قرار گرفت و طی آن باغ های قدیمی تملک و احیا و ۳۸ بوستان محله ای به مساحت کل بیش از ۱۳۲ هزار متر مربع و بیش از ۱۵ بوستان فرامنطقه ای احداث شد.

وی با اشاره به وجود ۷ رود دره در شمال تهران گفت: با بهسازی و مناسب سازی آنها، فضاهای سبز و تفرجگاهی در دامنه های البرز در حال توسعه است که ساماندهی آنها علاوه بر ایجاد فضای مناسب در جهت توسعه گردشگری تهران، باعث حفظ روددره ها در مقابل ساخت و سازهای غیر مجاز، حفظ محیط زیست و استفاده بهینه شهروندان از فضاهای گردشگری می شود که در همین راستا پیاده روسازی و زیبا سازی رود دره های دربند، گلابدره،ولنجک، به مساحت بیش از ۱۳۰ هزار متر مربع انجام شد.

یزدانی با اشاره به طرح های اجرا شده در حوزه اجتماعی، ورزشی گفت: احداث ۸ سرای محله، احداث و توسعه ۵ مجموعه ی فرهنگی و ورزشی، احداث ۱۲ و توسعه و بهسازی ۱۱ زمین چمن مصنوعی به مساحت بیش از ۲۲ هزار متر مربع از جمله اقدامات اجرا شده است.

شهردار منطقه یک خاطر نشان ساخت: در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز احداث ۱۰ پارکینگ مکانیزه و روباز، توسعه و هوشمندسازی پارکینگ های طبقاتی تجریش و شهید باهنر ،تجهیز پایانه حمل و نقل عمومی، پل های عابر پیاده، اجرای ۱۶۰ مورد اصلاح هندسی، ۱۱ مورد پهلوگاه ایستگاه اتوبوس و تاکسی و... انجام شده است