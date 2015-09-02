پویایی و تحرک قزوین مدیون ایثارگری های شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی در یادواره شهر شاهدان بی پلاک که به عنوان آخرین برنامه هفته قزوین سه شنبه شب در سرای تاریخی سعدالسلطنه برگزارشد، اظهارداشت: در مناسبت ها و برنامه های گوناگون روز و هفته قزوین همه تلاش کردند تا قزوین را به جایگاه پرافتخار گذشته خود برسانند و در همین راستا نیز بارها با ادبیات مختلف از گذشته پرعظمت قزوین یاد شد.

وی ادامه داد: قزوین برخوردار از گذشته ای بود که به تعبیر رهبری برای ثبت اسامی دانشمندان آن در حوزه های گوناگون نیاز به چاپ چندین جلد کتاب است.

شهردار قزوین بیان کرد: در شرایطی که از گذشته پرافتخار قزوین یاد می کنیم و در پی احیاء مجدد آن هستیم باید بدانیم اگر شهدا و ایثارگری های آنان در ۸ سال دفاع مقدس نبود به عنوان پشتوانه چیزی وجود نداشت که بخواهیم به دنبال احیای جایگاه پرافتخار گذشته اش باشیم.

نصرتی اضافه کرد: اگر امروز فضایی فراهم شده و صحبت از برپایی مجمع جهانی شهر اسلامی، شهرداران مسیر جاده ابریشم با حضور ۲۰ کشور در قزوین است و سایر موفقیت ها و مناسبت ها همگی این پویایی و شادابی را مدیون شهدا و خانواده های آنها هستیم.

وی با اشاره به پایان یافتن برنامه های هفته قزوین با یادواره شهدای استان بیان کرد: شب آخر برنامه های روز قزوین بسیار مهم است چرا که این برنامه با طرح این نکته که باید بدانیم چه خون هایی در راه استقلال و عظمت این ملت ریخته شده می تواند تاثیر سازنده ای را تا سال آینده برای مسئولان و شهروندان ایجاد کند.

شهر دار قزوین اظهارداشت: عزت و عظمت ایران اسلامی مدیون خون شهداست و امیدواریم بتوانیم در برنامه های مختلف یاد شهدا را زنده نگهداشته و از جایگاه آنها صیانت کنیم.