رییس سازمان سینمایی به انیماتورها پیام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی به انگیزه برگزاری دومین همایش ملی انیمیشن ایران به سینماگران این عرصه پیام داد. در متن پیام آمده است:

سینماگران گرامی عرصه بسیار مهم انیمیشن؛ بهترین ها را برایتان آرزو می کنم. به رغم شوق دیدارتان و پیش بینی های انجام شده در آخرین روزها از بودن در کنارتان بی بهره شدم. اگر چه خود را همواره در کنارتان می دانم. بی صبرانه در انتظار این روزها بودم تا با هم اندیشی با همه دست اندرکاران این صنعت مهم و اثرگذار راه های نجات انیمیشن ایران را با هم مرور کنیم. یقین دارم که با تدبیر خوب برادر گرامی آقای سید محمد مهدی طباطبایی نژاد و همراهی و همدلی شما این اتفاق خواهد افتاد.

همان گونه که پیوسته فراز و فرودهای برگزاری این همایش را شخصا پی گیری کرده ام، بی صبرانه در انتظار نتایج این نشست مهم می باشم. تدبیر بودن در کنارتان بود ولی تقدیر به گونه ای دگر رقم خورد چرا که به فرموده مولانا :

تدبیر کند بنده و تقدیر نداند/ تدبیر به تقدیر خداوند به چه ماند؟

پشتیبان نتایج این هم اندیشی خواهم بود و امیدورام سال ۱۳۹۴ سرآغاز روزگاری جدید در این عرصه مهم باشد.

دوستدارتان؛ حجت الله ایوبی