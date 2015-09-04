رایزنی امیر عبدالهیان با بشار اسد در مورد طرح های سیاسی حل بحران

به گزارش خبرگزاری مهر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی ، آفریقائی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که با حضور فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه و محمدرضا شیبانی سفیر کشورمان در دمشق برگزار شد ، دو طرف درباره ایده ها و طرح های موجود برای حل سیاسی سوریه رایزنی کردند.

امیرعبداللهیان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای سوری خود، دیدار با بشار اسد را مفید و سازنده دانست و گفت : نقش رئیس جمهور سوریه در وحدت این کشور ، مبارزه با تروریسم و عبور این کشور از بحران کنونی حائز اهمیت و مورد توجه جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به حمایت همه جانبه خود از سوریه ادامه خواهد داد.