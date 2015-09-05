حادثه گروگان گیری در آمریکا یک کشته داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، در تیراندازی پلیس آمریکا در شهر دورهام واقع در ایالت کارولینای شمالی آمریکا یک نفر کشته شد. پلیس بعد از دریافت یک تلفن از وجود گروههای تروریستی و مسلح به محل آمد که چند ساعت بعد در شلیک پلیس فرد مسلح از پای درآمد.

«خوزه لوپز» رئیس پلیس شهر دورهام در یک کنفرانس خبری درباره حادثه تیراندازی توضیحاتی به خبرنگاران داد. وی گفت مرد مسلحی که اقدام به گروگان گیری کرده بود ۲۱ سال سن داشت.

بنا بر اعلام رسانه های آمریکایی پلیس نام این مرد مسلح را فاش نکرده است. بر این اساس پلیس بعد از اینکه نتوانست مرد مسلح را که چند گروگان داشت متقاعد کند به سوی او شلیک کرد و در پی آن، این فرد کشته شد.

به گفته لوپز آزادی حمل سلاح در آمریکا از جمله عوامل بروز اینگونه حوادث خشونت بار است.