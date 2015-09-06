صدور جواز واحدهای صنعتی در خراسان شمالی ۷ درصد كاهش یافت

یحیی نیكدل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پنج ماهه نخست امسال ۲۶ فقره جواز تاسیس واحد صنعتی در خراسان شمالی صادر شد كه این میزان نسبت به مدت سال گذشته هفت درصد كاهش یافته است.

وی گفت: با صدور این تعداد جواز واحد صنعتی زمینه اشتغال برای ۴۲۴ نفر فراهم می شود كه این رقم نسبت به مدت پنج ماهه نخست سال گذشته رشد ۱.۶ درصدی داشته است.

نیكدل با اشاره به سرمایه گذاری ۹۶۰ میلیارد ریالی برای صدور ۲۶ فقره جواز واحد صنعتی در خراسان شمالی افزود: همچنین سرمایه گذاری در این بخش در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۹۳ از رشد ۱۴ درصدی برخوردار بوده است.

به گفته وی تاكنون در استان ۱۷۷ پروانه بهره برداری معدن صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی تاكید كرد: با صدور این تعداد پروانه بهره برداری و جواز تاسیس واحدهای صنعتی، ظرفیت و پتانسیل خراسان شمالی در راستای جذب سرمایه گذار به منظور راه اندازی خطوط تولید به خوبی نمایان است.

وی با بیان اینكه متاسفانه واحدهای تولیدی استان با برخی مشكلات مواجه هستند، تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با برگزاری جلسات متعدد سعی کرده است تا مشكلات این واحد ها به حداقل ممکن برسد.

نیكدل افزود: به منظور رفع مشكلات برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان طی روزهای اخیر جلسه تسهیل رفع موانع به منظور بررسی مسائل و مشكلات واحدهای صنعتی و تولیدی با حضور معاون استاندار خراسان شمالی برگزار كه در این جلسه مشكلات پنج واحد صنعتی در استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و ۹۱۷ هزار نفر جمعیت، ۴۱۰ واحد تولیدی و صنعتی دارد.