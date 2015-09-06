به گزارش خبرنگار مهر، سریال دوردستها با همکاری شبکه یک و سازمان ملی استاندارد تولید میشود و فیلمبرداری این سریال پیش از ظهر یکشنبه با حضور مسئولان سازمان ملی استاندارد و دستاندرکاران تولید این سریال در سازمان ملی استاندارد در کرج آغاز شد.
این سریال در راستای ترویج فرهنگ استانداردسازی و ارتقای کیفیت تولید میشود و تعدادی از بازیگران شاخص مانند دانیال حکیمی، فاطمه گودرزی و هومن برقنورد در آن ایفای نقش میکنند.
مدیر برنامهریزی این سریال در حاشیه آغاز فیلمبرداری آن به خبرنگار مهر گفت: این سریال یک درام اجتماعی و محصول شبکه یک است و در قالب ۲۶ قسمت تولید می شود.
روح الله ظریف ادامه داد: این سریال بیش از ۸۰ لوکیشن و بیش از ۴۰ بازیگر دارد و تلاش شده که حتی برای ایفای نقشهای تکسکانسی این سریال هم از بازیگران شاخص استفاده شود.
وی افزود: بازیگردان سریال دوردستها امیر دژاکام و کارگردان آن جواد ارشاد است و تهیهکنندگی آن را نیز فریبا بانک توکلی بر عهده دارد.
ظریف گفت: سریال دوردستها با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران و صدا و سیما تولید میشود و تامین بخشی از بودجه تولید آن را سازمان ملی استاندارد بر عهده دارد.
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