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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۱۸

در گزارشی حقوقی منتشر شد/

پژوهشکده شورای نگهبان: تصویب برجام در مجلس لازم است

پژوهشکده شورای نگهبان: تصویب برجام در مجلس لازم است

پژوهشکده شورای نگهبان برنامه جامع اقدام مشترک را از منظر حقوقی بررسی و در گزارشی به ابهامات و اشکالات حقوقی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی برجام پاسخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره‌کل روابط عمومی شورای نگهبان، پژوهشکده این شورا اقدام به انتشار گزارش پژوهشی در رابطه با ابعاد حقوقی برجام کرد.

این گزارش پژوهشی که «بررسی ابعاد حقوقی برجام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» نام دارد، برنامه جامع اقدام مشترک را از منظر حقوقی مورد تحلیل قرار داده است.

در این گزارش پس از بررسی ماهیت حقوقی برجام، به لزوم تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی اشاره شده و این موضوع از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش، به ابهاماتی که درخصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی وجود دارد پرداخته شده و اشکالات حقوقی صلاحیت مجلس در این خصوص پاسخ داده شده است.

ارتباط برجام با قطعنامه سازمان ملل، صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در ورود به برجام، بررسی داوطلبانه بودن تعهدات، خلاف قانون اساسی بودن عمل به برجام درصورت عدم تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، تاثیر عنوان برنامه جامع اقدام مشترک در ماهیت حقوقی آن، دلیل عدم تصویب برجام توسط پارلمان سایر کشورهای طرف مذاکره، بررسی عدم امضای برجام توسط رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی، امکان تصویب برجام از طریق ارائه طرح توسط نمایندگان درصورت عدم ارائه لایحه توسط دولت و حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب برجام از جمله موضوعاتی است که در این گزارش از منظر حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است.

متن این گزارش در اینجا قابل دسترسی است.

کد مطلب 2906271

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