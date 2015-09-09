به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه شرکتهایی که عضو سازمان نظام صنفی بازیسازان رایانهای عصر دیروز ۱۷ شهریورماه برگزار شد و در این جلسه، مدیران شرکتهای فعال بازیسازی حضور داشتند و به مسایل و مشکلات تولید بازی در ایران پرداختند.
هادی جعفری منفرد، تولیدکننده بازی «جنون سیاه» و از حاضران در این نشست درباره مباحث طرح شده از سوی اعضای این صنف به خبرنگار مهر گفت: یکی از مواردی که در این جلسه به آن پرداخته شد، توجه به تولید بازیهای کامپیوتری و حمایت از اینگونه بازیها بود. چرا که در همه کشورهای پیشرفته به خاطر رشد نشر دیجیتال، بازیهای کامپیوتری رونق گرفتهاند اما در ایران به دلیل مشکلات مالی و نبود بازار رقابت و دانلود غیرمجاز بازیهای خارجی، تولید بازیهای کامپیوتری کمرنگ شده و جای خود را به بازیهای موبایلی دادهاند.
وقفه طولانی تولید و نشر باعث کهنگی بازیها میشود
جعفری منفرد همچنین به نشر بازیهای رایانهای هم اشاره کرد و گفت: مساله نشر بازیهای رایانهای، یکی دیگر از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد. به این معنی که بین تولید و نشر بازیهای رایانهای وقفه میافتد و همین موجب میشود بازیها جذابیت خود را از دست بدهند و کهنه شوند. به همین خاطر باید نهادهای مرتبط فرهنگی از نهال نوپای بازی رایانهای حمایت و امکاناتی را فراهم کنند تا بازیها منتشر شوند و در اختیار علاقهمندان قرار گیرند.
به گفته مدیر تولید بازی «جنون سیاه» تبلیغات، یکی از مهمترین دغدغههای بازیسازان در این نشست صنفی بود. وی افزود: بازیسازان، هزینه کافی برای تبلیغ کارهای خود ندارند و بنیاد ملی بازیهای رایانهای با تعاملی که با سازمانهای مرتبط مانند وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما، شهرداریها و... برگزار میکند، میتواند به تبلیغ و معرفی بازیهای رایانهای جدید بپردازد؛ برای مثال چه اشکالی دارد صدا و سیما، نه ساعت مرده بلکه زمان مناسب و پربینندهای را به تبلیغ بازیهای رایانهای اختصاص دهد یا شهرداری، ۱۰ بیلبورد شهری را در اختیار بازیهای برگزیده بگذارد.
کپیرایت به فرهنگسازی نیاز دارد
جعفری منفرد همچنین بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این جلسه، از سوی بازیسازان به آن اشاره شد، مساله نه چندان تازه کپیرایت بود. با توجه به اینکه ایران، قانون جهانی کپیرایت را نپذیرفته، بازیهای ایرانی به سرعت و به صورت غیرمجاز دانلود میشود و هیچ نظارتی بر فروش و ارائه بازیهای غیرمجاز وجود ندارد. از این رو بنیاد ملی بازیهای رایانهای میتواند بازار را کنترل کند و مشکل بازیسازان در زمینه کپیرایت را تا اندازهای کمرنگ کند.
به گفته این برنده غزال زرین بهترین بازی اکشن ماجرایی پنجمین جشنواره بازیهای رایانهای، ورود بازیهای خارجی به بازار و قیمت ارزان آن، یکی دیگر از مشکلاتی بود که بازیسازها به آن توجه کردند. وقتی بازی خارجی که میلیونها دلار برای ساخت و تبلیغ آن هزینه شده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است به صورت غیرمجاز کپی میشود و به قیمت ۲۰۰۰ تومان به دست مخاطب میرسد، بازیسازهای داخلی چگونه میتوانند به فروش کارهای خود امیدوار باشند؟ از سوی دیگر هیچ قانون بازدارندهای وجود ندارد. به این معنی که آنکس که کار غیرقانونی انجام میدهد و بازیها را به صورت غیرمجاز دانلود میکند و حتی جریمه میشود؛ میزان جریمه آنقدر نیست که او را از این تخلف بازدارد و او ترجیح میدهد جریمه را بپردازد و به خلاف خود ادامه دهد. بنابراین فرهنگسازی در این زمینه و رسیدن مردم به این باور که کپی غیرمجاز با دزدی تفاوتی ندارد، نیازمند فرهنگسازی است.
اختصاص بودجهای مستقل به صنعت بازی و بیمه بازیسازان
جعفری منفرد بیمه را یکی دیگر از مشکلات بازیسازها دانست و افزود: بازیسازها از بنیاد ملی بازیهای رایانهای و سازمان نظام صنفی خواستند تا ترتیبی برای بیمه آنها در نظر گرفته شود آن هم در شرایطی که نه وزارت کار و نه فرهنگ و ارشاد، بازیسازی را شغل به حساب نمیآورند. مشکلات موجود در سیستم پخش بازیها نیز یکی دیگر از مواردی بود که به آن اشاره شد. چون راهکاری برای پخش و ارائه بازیهایی که تولید میشود، وجود ندارد.
وی افزود: یکی دیگر از مواردی که در نشست صنفی بازیسازان به آن پرداخته شد، اختصاص بودجهای مستقل به بازیهای رایانهای بود. در این جلسه درباره هولوگرام حمایتی و اختصاص کوپن به بازیهای رایانهای هم صحبت شد. مبنی براینکه براساس طرح بنیاد ملی بازیهای رایانهای قرار است در ازای انتشار یک بازی داخلی، کوپنی برای تکثیر و فروش بازیهای خارجی در اختیار ناشر مورد نظر قرار گیرد تا به این ترتیب از بازیهای ایرانی حمایت شود. به باور بازیسازان، این طرح چندان موفق عمل نخواهد کرد چون بازیسازی در شرایط فعلی، حکم بیمار محتضری را دارد که در درجه نخست باید احیا شود.
به گفته این بازیساز رایانهای در این جلسه همچنین درباره چگونگی تعامل با وزارت ارتباطات در ارتباط با اختصاص وام به بازیسازان و چگونگی آن نیز صحبت شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که بازیسازها به بحث درباره آن پرداختند، مساله چگونگی فروش و ارائه بازیهای رایانهای بود. بعضی معتقد بودند چه اشکالی دارد بازی ایرانی در سوپرمارکتها ارائه شود. آنچه مهم است، مساله فروش و درآمدزایی بیشتر بازی است. اما برخی عقیده داشتند که فروش بازیهای رایانهای، یک کار تخصصی است و به دانش در این زمینه نیاز دارد البته گروه سومی هم بودند که آموزش حداقلی سوپرمارکتها و آشنایی ولو اندک آنان با بازیها را مطرح کردند.
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