معاون صنایع دستی با سفیران ترکیه، آذربایجان و تاجیکستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، بهمن نامورمطلق، روز سهشنبه (۱۷ شهریور) در نشستهایی جداگانه با سفرای کشورهای تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه در زمینه اقدامات و همکاریهای مشترک و همچنین برگزاری نمایشگاههای مشترک دیدار و گفتگو کردند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی در نشست مشترک با نعمتالله امامزاده، سفیر تاجیکستان در ایران بر ایجاد همکاریهای دوجانبه میان ایران و تاجیکستان تاکید کرد و ایجاد دو مرکز فروش صنایع دستی ایران در تاجیکستان را خواستار شد.
وی افزود: قرابتهای فرهنگی و تاریخی میان ایران و تاجیکستان زمینهساز شکل بخشیدن به فعالیتهای گسترده و تبادلات خوب در زمینههای مختلف صنایع دستی است.
نامور با بیان اینکه ایجاد تسهیلات لازم برای حضور هنرمندان دو کشور در نمایشگاهها و رویدادهای هنری دو کشور بسیار اهمیت دارد تاکید کرد: ما آمادگی تبادل هنرمندان و ایجاد شرایط فعالیت در زمینههای اقتصادی، نمایشگاهی و آموزشی را داریم، همچنین معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی علاقمند است تا تجربیات خود را در زمینههای بازرگانی، فروش مجازی و برپایی نمایشگاههای بینالمللی در اختیار فعالان عرصه صنایعدستی تاجیکستان قرار دهد.
نعمتالله امامزاده، سفیر تاجیکستان نیز با تاکید بر اینکه ایران و تاجیکستان فرهنگ و پیشینه مشترکی دارند و دارای یگانگی فرهنگی، زبانی و اعتقادی با یکدیگر هستند افزود: با وجود اشتراکات موجود نسبت به صنایعدستی مشترک کمتر توجه داشتهایم که امیدواریم این نشست، مبنایی برای توسعه بیشتر روابط برای توسعه بیشتر در این زمینه باشد.
سفیر جمهوری آذربایجان در بخش دیگری از سخنانش افزود: در تلاش هستم با سفر به نقاط مختلف ایران بیشتر فرهنگ و هنر به ویژه صنایع دستی ایران را بشناسم بیتردید فعالیتهای معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در این شناخت بسیار موثر است.
ایجاد مرکزفروش صنایع دستی ایران در آذربایجان
همچنین در نشست مشترک معاون صنایعدستی با «جوانشیر آخوندف»، سفیر کشور آذربایجان در رابطه با اقدامات و همکاریهای دو کشور بحث و تبادل نظر شد. معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی در این دیدار برایجاد همکاریهای دوجانبه تاکید کرد و خواستار ایجاد دو مرکزفروش صنایع دستی ایران در آذربایجان شد.
وی افزود: با کشور آذربایجان به دلیل قرابتهای فرهنگی میتوان تبادلات خوبی در زمینههای مختلف صنایعدستی داشت، انجام پروژههای مشترک مبنای موثری برای توسعه فعالیتها و گسترش بازارهای فروش است. با تامین مواد اولیه به ویژه ابریشم نیز میتوان بسیار موثرتر درحوزه تولید فعالیت کرد.
نامورمطلق تاکید کرد: امیدواریم گروههایی از هر دو کشور به منظور بازدید و آشنایی با صنایعدستی به کشور مقابل سفر کنند تا هر دو کشور از نزدیک با ظرفیتهای یکدیگر آشنا شوند.
جوانشیر آخوندف نیز در ادامه این نشست گفت: باید برای انتشار منابع علمی، کتاب و بروشور صنایع دستی دانشکدههای صنایع دستی ایران و آذربایجان با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
وی افزود: مسئله بازار موضوع بسیار مهمی است که میتواند به توسعه ارتباطات فرهنگی و اقتصادی بین فعالان صنایع دستی کمک کند، همچنین برگزاری نمایشگاهها در معرفی صنایعدستی استانها بسیار حائز اهمیت است که میتواند با هماهنگی میان دو کشور به افزایش سطح ارتباطی کشور ها کمک کننده باشد.
سفیر جمهوری آذربایجان در پایان سخنانش افزود: تاسیس مرکز تجاری صنایعدستی ایران در باکو میتواند موجب آشنایی بیشتر و فروش صنایعدستی ایران شود.
ترکیه، هفتمین هدف صادرات صنایع دستی ایران
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی امروز همچنین با سفیر ترکیه ملاقات و در حوزههای علمی و تجاری وگسترش فعالیتهای دو کشور در بخش صنایع دستی گفتگو کردند.
نامور مطلق در این دیدار بر ایجاد همکاریهای دوجانبه میان ایران و ترکیه تاکید کرد و گفت: ما تعاملات خوبی با ترکیه در زمینه صنایع دستی داریم و علاقهمندیم این روند توسعه یابد. خوشبختانه در ایران و ترکیه بازارهای مشترک خوبی وجود دارد که دیگر کشورها از آن بهرهبرداری میکنند.
وی افزود: علاقمندیم با ترکیه نشستهای علمی مشترکی در عرصههای هنرهای سنتی و صنایعدستی داشته باشیم تا روابط دو کشور بیش از گذشته توسعه یابد.
نامورمطلق تاکید کرد: ترکیه هفتمین هدف صادرات صنایع دستی ایران است و امید میرود با نشست و گفتگو این شرایط مطلوبتر شود. دعوت از هنرمندان صنایعدستی ترکیه در نمایشگاه روز جهانی صنایع دستی هم در راستای توسعه این تعاملات بوده است.
وی در پایان افزود: آمادگی لازم را داریم تا سرمایه گذاران ترکیه در حوزه صنایع دستی فعالیت کنند وزمینه همکاری با آنها مهیاست.
سفیر ترکیه نیز در ادامه این نشست گفت: ایران و ترکیه فرهنگ مشترکی دارند که امیدواریم با این نشستها بتواند در راستای توسعه و تحکیم روابط دو کشور موثر واقع شود.
وی افزود:باید تلاش کنیم تا با وجود اشتراکات موجود نسبت به صنایع دستی مشترک شناخته شده بررسیهای کارشناسی لازم، با این نشست مبنایی برای توسعه بیشتر روابط بین دو کشور ایجاد شود.
سفیر ترکیه در بخش دیگری از سخنانش افزود: ترکیه به واسطه گردشگران زیادی که سالانه به آن سفر میکنند، ظرفیت زیادی برای فروش صنایع دستی دارد و میتوان در کنار عرضه و فروش صنایع دستی ترکیه آثار سنتی و صنایع دستی ایران را نیز به گردشگران عرضه کرد.
وی در پایان افزود: اگر در ایران در حوزه صنایع دستی، فروش و صادرات آن با ارتباط مستقیم داشته باشیم، میتوانیم از این تجربیات برای فعالیتهای مشترک ایران و ترکیه استفاده کنیم.
در پایان این دیدار ها سفرای کشورهای تاجیکستان، آذربایجان و ترکیه از شو روم های صنایع دستی معاونت صنایع دستی مستقر در ساختمان شماره یک سازمان دیدن کردند.
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