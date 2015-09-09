به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی تخصصی علوم و فناوری چاپ با عنوان «نشست هم اندیشی چاپ، زنجیره تامین و زنجیره مصرف» به همت انجمن علمی فناوری چاپ ایران و به میزبانی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور با حضور جمع زیادی از کارشناسان و صنعتگران و نیز معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مهمانسرای حافظ دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

حسین نوش‌آبادی معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این نشست ضمن تقدیر از برگزار کنندگان هم اندیشی های تخصصی علوم و فناوری چاپ آمادگی و پشتیبانی این وزارتخانه را از خروجی چنین نشست های علمی اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از اروپایی ها مایل به سرمایه گذاری در کشور ما هستند، می توان سهمی را هم در حوزه صنعت چاپ در این سرمایه گذاری ها لحاظ کرد.

وی با اشاره به نیاز صنعت چاپ به پژوهشهای کاربردی خواستار همبستگی فعالان حوزه صنعت چاپ در دانشگاه و بدنه این صنعت برای کارآفرینی و اشتغال در این حوزه شد و خطاب به این فعالان گفت: اگر شما با استفاده از فناوری های نوین به توسعه اشتغال جوانان فارغ التحصیل رشته چاپ در این صنعت کمک کنید، خودتان را اثبات کرده اید و آن وقت مسئولان و سیاستگذاران هم توجه بیشتری به مشکلات این حوزه خواهند داشت.

نوش آبادی همچنین بر لزوم بهره گیری فعالان حوزه چاپ از امکانات رسانه ای برای طرح مشکلات و اثبات جایگاه خودشان نزد مسئولان و سیاستگذاران تاکید کرد و گفت: خروجی نشست هایی مانند هم اندیشی های تخصصی علوم و فناوری چاپ می تواند در این زمینه موثر باشد و از این جهت باید از انجمن علمی – فناوری چاپ ایران سپاسگزار بود.