به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی نخبگان بر اساس آییننامه اعطای جایزههای تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر و با هدف پشتیبانی از فعالیتهای نخبگانی دانشجویان برتر، تسهیلات ویژهای را به دانشجویان صاحب استعداد برتر در دورههای كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفهای، دكتری تخصصی (و فوق تخصص) دانشگاهها و پژوهشگاههای كشور اعطا میكند.
بر اساس آییننامه اعطای جایزههای تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر و با هدف پشتیبانی از فعالیتهای نخبگانی دانشجویان برتر، تسهیلات ویژهای را در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فنّاوری و فرهنگ شامل موارد متعددی از قبیل راتبه دانشجویی، اعتبار آموزشیاری، اعتبار پژوهشیاری، اعتبار فنیاری، اعتبار توانمندی آموزشی، اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی، اعتبار توانمندی كارآفرینی و غیره به دانشجویان صاحب استعداد برتر در دورههای كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفهای، دكتری تخصصی (و فوق تخصص) دانشگاهها و پژوهشگاههای كشور اعطا میكند.
شرایط بهرهمندی از این جوایز و مهمترین نكات آن به شرح زیر است:
۱. دانشجویان برتر دورههای كارشناسی، كارشناسیارشد، دکتری حرفهای، دكتری تخصصی همه رشتهها و دورههای تخصص و فوقتخصص رشتههای علوم پزشکی كه در سنوات مجاز تحصیل (دانشجویان دوره كارشناسی ۴ سال، دانشجویان دوره كارشناسی ارشد ۲ سال، دانشجویان دوره دكتری حرفهای ۷ سال، دانشجویان دورههای تخصص و دكتری تخصصی ۴.۵ سال و دانشجویان دورههای فوق تخصص در رشتههای علوم پزشکی ۳ سال) تحصیل میكنند، میتوانند از این جوایز بهرهمند شوند.
۲. شناسایی دانشجویان برتر بر اساس مجموع امتیازهای حاصل از فعالیتهای نخبگانی آنان صورت میپذیرد. مهمترین مصادیق فعالیتهای نخبگانی به شرح زیر است:
الف. برگزیدگان المپیادهای ملی و جهانی دانشآموزی/ دانشجویی
ب. برگزیدگان آزمونهای سراسری ورود به دانشگاههای كشور
ج. برگزیدگان آزمونهای جامع، پیشكارورزی، دستیاری در رشتههای پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی و دستیاری فوق تخصص پزشكی
د. دانشجویان ممتاز/ نمونه كشوری دانشگاهها
ه. برگزیدگان جشنوارههای علمی، پژوهشی و فنّاورانه، ادبی، هنری و قرآنی مورد تأیید بنیا
و. برگزیدگان مسابقههای ملی و جهانی مهارت/ مخترعان برگزیده بنیاد
یادآوری مهم: انتخاب دانشجویان بر اساس مجموع امتیاز حاصل از فعالیتهای نخبگانی (و نه یكی از این فعالیتها) و مشروط به كسب بالاترین امتیاز در میان سایر دانشجویان همدوره خود صورت میپذیرد.
۳. جایزههای تحصیلی برای یك سال تحصیلی (از ۱/۷/۱۳۹۴ تا ۳۱/۳/۱۳۹۵) و بر اساس فعالیت دانشجو در دانشگاه و زیر نظر استاد راهنما در چهار گروه آموزش، پژوهش، فنّاوری و فرهنگ اعطا میشود.
۴. دانشجویان دانشگاههای زیر برای بهرهمندی از این جایزه باید از طریق دانشگاه خود (حوزه معاونت آموزشی) اقدام كنند:
دانشگاه اصفهان، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرّس، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیركبیر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، دانشگاه علوم پزشكی ایران، دانشگاه علوم پزشكی تبریز، دانشگاه علوم پزشكی تهران، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشكی شیراز، دانشگاه علوم پزشكی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه هنر تهران، پژوهشگاه دانشهای بنیادی و انستیتو پاستور ایران.
تذکر: امور مربوط به این دانشگاهها با هماهنگی میان دانشگاه و بنیاد نخبگان استان ذیربط انجام میشود.
۵. دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی باید از طریق معاونت پژوهش و فنّاوری دانشگاه اقدام كنند. برگزیدگان این دانشگاه به صورت متمركز از طریق سازمان مركزی دانشگاه به بنیاد ملی نخبگان معرفی میشوند.
۶. دانشجویان سایر دانشگاههای كشور باید با مراجعه به وبگاه بنیاد نخبگان استان محل تحصیل، درخواست خود را مطرح كنند.
یادآوری مهم: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری كرده است، متقاضی نهفقط از این جایزه بلكه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم میشود و عدم صداقت وی به دستگاههای ذیربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری میشود.
۷. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره مفاد جایزهها به نشانی bmn.ir/index.aspx?siteid=۳&fkeyid=&siteid=۳&fkeyid=&siteid=۳&pageid=۱۰۳۶۳ مراجعه کنند.
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