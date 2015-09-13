به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین معزی روز یکشنبه عازم استان کهگیلویه و بویراحمد شد تا در سفری ۳ روزه ضمن دیدار با مسئولین و کارکنان جمعیت هلالاحمر استان، در چند برنامه نیز شرکت می کند.
دیدار با آیتالله ملکحسینی نماینده ولیفقیه در استان، دیدار با ائمه جمعه شهرستانهای یاسوج و سیسخت، حضور در گلزار شهدای یاسوج، گفتوگوی زنده با مردم استان از شبکه استانی دنا، دیدار با عشایر شهرستان بویراحمد، بازدید از یک پایگاه امدادونجات کوهستان در شهرستان دنا، حضور در محل اجرای مانور امدادگران هلالاحمر شهرستان سیسخت، شرکت در نشست شورای فرهنگی استان و نشست
شورای معاونین و مدیران هلالاحمر استان از جمله برنامههای سفر حجتالاسلاموالمسلمین معزی به استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود.
در این سفر، معاونین حوزه نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر نیز حجتالاسلاموالمسلمین معزی را همراهی میکنند.
نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر پیش از این در سفر به استانهای قم، مشهد و اصفهان از نزدیک با فعالیتهای هلالاحمر این استانها آشنا شده بود.
ادای احترام به شهدای یاسوج
نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر با حضور در گلزار شهدای یاسوج به مقام شامخ شهدای امدادگر هلالاحمر این استان، ادای احترام کرد.
حجت الاسلام والمسلمین معزی در بدو ورود به استان کهگیلویه و بویراحمد در گلزار شهدای یاسوج حاضر شد و ضمن ادای احترام به مقام شهدای امدادگر هلالاحمر این استان، با تنی چند از خانواده شهدا گفتگو کرد.
نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر، در این برنامه به خانواده ۵ شهید امدادگر نیز لوح سپاس و قدردانی اهدا کرد.
هلال احمر پل میان مردم و نظام است
نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در دیدار امام جمعه یاسوج و مدیران استان کهگیلویه و بویر احمر خدمات جمعیت هلالاحمر را پلی میان مردم و نظام دانست.
حجتالاسلام والمسلمین معزی در دیدار آیت الله حسینی امام جمعه یاسوج و جمعی از مدیران ستادی و اجرایی استان با اشاره به خدمات جمعیت هلال احمر در استان کهگیلویه و بویراحمد، خاطرنشان کرد: امروز هلال احمر در کوهستانهای استان نیز دارای پایگاه امدادی است و از این طریق بین نظام و مردم ارتباط برقرار کرده است.
وی هلالاحمر را جمعیتی خدمتگزار دانست که همواره در حوادث، پرچم آن به اهتزار در میآید.
نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر با اشاره به حادثهخیز بودن کشورمان، تصریح کرد: حوادث فقط شامل حوادث جاده ای نیست، بلکه حوادثی نظیر زلزلهها و سیلها را نیز داریم و امدادگران همان طور که در جبهه امدادرسانی کردند در حوادث نیز به آسیبدیدگان کمک میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین معزی روحیه امدادگری را برخاسته از روحیه الهی توصیف کرد و افزود: کار امدادگری برای خداوند رقم می خورد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هلالاحمر به سومین سفر خود به استان کهگیلویه و بویر احمد اشاره و تصریح کرد: این استان امروز به برکت انقلاب اسلامی و برخلاف پیش از انقلاب دیگر یک استان کم برخوردار از امکانات نیست.
آیت الله حسینی امام جمعه یاسوج نیز در این دیدار، کهگیلویه و بویراحمد را استانی برخوردار در زمینههای مختلف از جمله نفت، نزولات آسمانی، گیاهان دارویی دانست و افزود: مردم استان در زمان دفاع مقدس حضوری پرشور در جبههها داشتند.
وی جمعیت هلالاحمر را خیر و برکتی برای دنیا و کشور دانست و تصریح کرد: هلالاحمر نیز مانند سایر ادارات استان در کار خود موفق بوده و بهخصوص در زمستان های برفگیر استان به کمک در راه ماندگان میشتابد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هلالاحمر پس از این دیدار با حضور در جمعیت هلالاحمر استان کهگیلویه و بویراحمد، نماز جماعت ظهر و عصر را با کارکنان جمعیت استان اقامه و سپس دقایقی سخنرانی کرد.
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