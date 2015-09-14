جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر آلودگی کشت دوم برنج اظهارداشت: کسانی که چنین مباحثی را مطرح میکنند، افراد بی اطلاعی هستند که نمیدانند وقتی اثری از آلودگی در زمین وجود نداشته باشد، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
وی اضافه کرد: خوشبختانه اخیرا مصرف سموم برای مبارزه با آفات و بیماریها به حداقل رسیده و مبارزات غیرشیمیایی جایگزین این روشها شده است.
دبیرانجمن برنج کشور با تاکید بر اینکه تفاوتی میان سمومی که در کشت اول و سمومی که در کشت دوم مورد استفاده قرار میگیرند، وجود ندارد، افزود: بنابراین اینکه فکر کنیم در کشت دوم، سموم آلوده مورد استفاده قرار میگیرد اما در دور اول چنین نیست، صحیح نیست و این موضوع با توجه به دلایل ذکر شده منتفی است.
شایق با بیان اینکه برخی تصور میکنند در کشت دوم سموم یا کود بیشتری مصرف میشود، ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی با برنامههایی که دنبال میکند، مصرف سموم و کودهای شیمیایی را کاهش داده است تا روشهای غیرشیمیایی را جایگزین آن کند.
وی تصریح کرد: به طور کلی وقتی ما بخواهیم مصرف سموم و کودهای شیمیایی را به حداقل برسانیم و در مقابل از کودها و سموم غیرشیمیایی استفاده کنیم، این مساله برای کشت اول و دوم فرقی نمیکند، ضمن اینکه زمین نیز همان زمین کشت اول است و آلودگی ندارد.
کشت دوم به دلیل کمآبی توصیه نمیشود
دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به اینکه مساله آلودگی در کشت رتون و در کشت دوم مطرح نیست، تاکید کرد: این دو کشت هیچ تفاوتی با کشت اول ندارند.
شایق با بیان اینکه اگر کشاورزی تصمیم بگیرد دوباره کشت انجام دهد، در کشت اول، از ارقام زودرس برنج استفاده میکند تا بتواند زمین را زودتر برای کشت دوم خالی کند، اضافه کرد: در کشت دوم هم کشاورز مجددا از بذور زودرس استفاده میکند تا مجموع زمانی که کشت اول و دوم روی زمین انجام میشود، از یک مدت معین بیشتر و به سرما وبارندگیهای پاییزه نزدیک نشود.
دبیر انجمن برنج کشور گفت: کشت دوم برنج به دلیل بحران کمآبی توصیه نمیشود.
شایق در پاسخ به این پرسش که با توجه به این موضع آیا وزارت جهادکشاورزی مانع این نوع کشت خواهد شد؟ افزود: بعید است وزارت جهاد چنین کاری را انجام دهد؛ کمااینکه برای کشت برنج در استانهای غیرشمالی نیز این کار را نکرده و کلمه ممنوعیت را به کار نمیبرد بلکه اعلام میکند با توجه به کمبود آب توصیه میکنیم نکارید، در غیر این صورت ما حمایت نمیکنیم.
