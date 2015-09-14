۱۰ شرکت هواپیمایی ورشکسته داریم

به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله مهآبادی در برنامه زنده تلویزیونی تیتر امشب با اشاره به اینکه شرکت فرودگاهها مالک ۵۴ فرودگاه کشور است و کل فضای سرزمینی را در اختیار دارد، گفت: وظیفه ما مدیریت و پایش کنترلر فرودگاهها است و مدیریت ۱۱۵ راه هوایی درون کشور بر عهده شرکت فرودگاهها است.
وی با بیان اینکه در شبانه روز یکهزار و ۷۰۰ پرواز داخلی، بینالمللی و عبوری را مدیریت میکنیم، اظهار داشت: سالانه ۴۳ میلیون مسافر در کشور توسط حمل و نقل هوایی جابهجا میشود. ضمن آنکه ایران امنترین فضای پروازی را دارد.
مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور درباره طلب این شرکت از ایرلاینها بابت خدمات فرودگاهی، افزود: شرکت فرودگاهها به عنوان یک شرکت دولتی درآمد-هزینهای است و همه عایدی ما باید صرف ارائه خدمات هوانوردی، فرودگاهی و ناوبری شود.
وی تصریح کرد: ۷۵ درصد سود ما در قالب مالیات و سود سهام به دولت بر میگردد و اجازه بنگاه داری نداریم و حتی درآمد ارزی ما هم ابتدا باید به حساب دولت واریز شود و معادل آن ریال دریافت کنیم.
مهآبادی در خصوص افزایش ۵۳۱ درصدی تعرفه خدمات فرودگاهی در سال ۹۱، گفت: این رقم درصد پایینی از هزینههای خطوط هوایی را به خود اختصاص میدهد؛ به عنوان مثال در مسیر تهران - سنندج یک فروند هواپیمای MD بابت رفت و برگشت باید یک میلیون تومان به ما پرداخت کند که اغلب همین رقم هم پرداخت نمی کنند.
مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور با بیان اینکه شرکت بابت خدمات فرودگاهی هزینه میکند، گفت: از زمانی که مسافر وارد فرودگاه میشود، تامین امنیت داخل ترمینال، ارائه خدمات در محوطهها و سرویسدهی به مسافر در ترمینال انجام میشود که همه هزینهبر است، در اختیار گذاشتن کانتر و سامانه پذیرش مسافر به ایرلاینها و سالن ترانزیت نیز هزینهبر است و این هزینه از سوی شرکت تامین میشود.
مهآبادی با اشاره به اینکه ما باید ۴۰ سازمان را در فرودگاه هماهنگ کنیم تا به مسافر خدمات دهند؛ باید تجهیزات پلیس فرودگاه را تامین کنیم که همه این موارد هزینهبر است، گفت: کل هزینههایی که شرکت فرودگاهها بابت خدمات تعرفهای از خطوط هوایی میگیرد فقط ۳ درصد از هزینههای شرکتهای هواپیمایی را تشکیل میدهد.
مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور با تاکید بر اینکه مدارا با ایرلاینها در دستور کار است، گفت: در راستای کاهش هزینه ایرلاینها ۳۵ درصد نرخ تعرفهها را تعدیل کردهایم و فقط از همین محل ۱۴۰ میلیارد تومان عدم نفع داریم. در سال ۸۶ شرکت فرودگاههای کشور ۴۵ میلیارد تومان از طلب خود را به ایرلاینها بخشید تا مطالبات را وصول کند حتی امسال نیز ارقام تعرفه را کاهش دادهایم.
وی با بیان اینکه ایرلاینها بابت هر مسافر داخلی و خارجی به ترتیب رقم ۷ هزار تومان و ۳۵ هزار تومان روی بلیت دریافت میکند که بابت این دریافت نقدی هیچ پرداختی به ما ندارند، افزود: فقط از همین محل ۱۲۰ میلیارد تومان از ایرلاینها طلب داریم و اگر پرداخت نکنند تصرف در اموال عمومی محسوب میشود و حتی اجازه داریم از طریق محاکم عمومی وارد شده و برخورد قضایی داشته باشیم.
مه آبادی با تاکید بر اینکه حتی یک مورد گروکشی بابت مطالبات خود از ایرلاینها نداشتهایم، گفت: بابت بدهی هیچ پروازی را کنسل نکردهایم. ۴۵ روز بعد از انجام پروازها صورتحساب برای ایرلاینها ارسال میشود و یک هفته هم مهلت اعتراض دارند بنابراین شرکتهای هواپیمایی حدود ۲ ماه مهلت پرداخت صورتحساب دارند که در اینباره خوب عمل نمیکنند.
مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با تاکید بر اینکه بابت طلب خود دنبال جنجال نیستیم، گفت: همین که ما وصول مطالبات خود را پیگیری کردیم موضوع از سوی برخی ایرلاینها رسانهای شد در حالی که ما فقط در وصول مطالبات جدیت داریم.
وی با اشاره به اینکه بدهی ایرلاینها در ۶ ماه ابتدایی امسال نسبت به سال قبل ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و اگر در وصول مطالبات جدیت نداشته باشیم حق مردم ضایع میشود، گفت: در حال حاضر ۱۰ شرکت هواپیمایی ورشکسته داریم که به ما بدهی دارند. اگر ایرلاینی مدعی است که نمیتواند خدمات دهد و سود ندارد، باید خدمات خود را متوقف کند.
مه آبادی با بیان اینکه البته برخی از ایرلاینهای بدهکار هم مشکلاتی دارند مثلاً یکی از ایرلاینهای ما که پروازهای حج انجام میدهد ماهانه ۱۵۰ میلیارد ریال عدم نفع دارد، گفت: برای تعیین تکلیف مطالبات خود در کمیته وصول به جدیت عمل میکنیم البته با ایرلاینها مدارا هم میکنیم ما چکهایی از شرکتها گرفتهایم که هنوز نقد نشده است و یا پس از ارائه چک از ما میخواهند که آن چکها را به بانک نبریم.
مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با اشاره به اینکه افزایش سطح سرویس و ارتقای خدمات در دستور کار شرکتفرودگاههای کشور است و ما اجازه نمیدهیم برخی اختلافات دامان مسافر را بگیرد، اظهار داشت: ایرلاینها برای انجام پرواز باید دو مجوز از شرکت فرودگاههای کشور و سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کنند که مجوز زمان پرواز از سوی ما صادر میشود و ایرلاینها هر زمان که خواستند نمیتوانند به برقراری پرواز اقدام کنند.
