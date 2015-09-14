۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

تسلیت وزیر ارتباطات برای درگذشت عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درگذشت دکتر احمد حاتمی عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاتمی عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران در حادثه دلخراش حجاج بیت الله الحرام در مکه معظمه، دار فانی را وداع گفت.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی کلوب ضمن اعلام این خبر و ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، نوشت: «از حادثه دلخراش مکه و جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان که جهت انجام فریضه حج مشرف شده اند، بسیار متاثر شدم؛ یکی از جان باختگان این حادثه نیز آقای دکتر حاتمی عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران بوده است که بر تاثر خانواده وزارت ارتباطات افزوده است. »

وی گقت: « ضمن ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان این حادثه، از صمیم قلب به همه بازماندگان و به خصوص بازماندگان دکتر حاتمی تسلیت عرض می کنم.»

به گزارش مهر، در حادثه سقوط یک جرثقیل غول پیکر به داخل صحن مسجدالاحرام، تعدادی از هموطنان ایرانی زائر بیت الله الحرام جان باختند.

