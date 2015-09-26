خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: این روزها فصل برداشت پسته کال در کرمان آغازشده و رفته‌رفته به زمان برداشت محصول پسته نیز نزدیک می‌شویم. این در حالی است که بزرگ‌ترین باغ‌های دست کاشت ایران در دشت‌های وسیعترین استان کشور حال خوشی ندارند.

تکاپو برای برداشت پسته در پایانه‌های ضبط پسته آغاز و هزاران کارگر در باغ‌ها مشغول به کارشده‌اند و صادرکنندگان خود را برای خرید محصول سال جاری آماده می‌کنند و بازار قیمت‌گذاری بر روی پسته نیز در هیاهوی عرضه و تقاضای این کالا داغ شده است . اما اینجا همه‌چیز هم خوب نیست پایتخت پسته جهان که ۸۰ درصد پسته ایران را تولید می‌کند امیدی به آینده‌ ندارد و اعلام خروج برخی تاجران بزرگ ایران از بازار پسته و سرمایه‌گذاری در بخش معدن نشان می‌دهد در آینده تجارت طلای سبز کم رونق می‌شود.

پایتخت پسته جهان که ۸۰ درصد پسته ایران را تولید می‌کند امیدی به آینده‌اش ندارد و اعلام خروج برخی از تاجران بزرگ ایران از بازار پسته و سرمایه‌گذاری در بخش معدن نشان می‌دهد در آینده تجارت طلای سبز کم رونق می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران که هم‌اکنون ریاست اتاق ایران را نیز بر عهده دارد چندی قبل در جمع خبرنگاران کرمانی از وضعیت پسته به دلیل خشکسالی و کم‌آبی شدید ابراز نگرانی کرد، اگر این روزها سری به پایانه‌های ضبط، فرآوری و صادرات پسته در کرمان و رفسنجان بزنید به‌خوبی دلیل این نگرانی‌ها مشخص می‌شود.

میزان برداشت محصول پسته در استان کرمان پس از افت تدریجی، امسال کمتر هم شده است حالا کشاورزان و تولیدکنندگان عمده محصول پسته در کرمان به کشت محصول در استان‌های دیگر سوق پیداکرده‌اند.

همین چند سال قبل بود که بخشی از تولیدکنندگان عمده تولید پسته کرمان و رفسنجان نخستین نهال‌های پسته ایرانی را در دشت‌های کالیفرنیا کاشتند و امروز پسته تولید آمریکا در کشورهای همسایه با قیمتی کاملا رقابتی با پسته ایران در حال فروش است هرچند که پسته ترکیه و آمریکا ازلحاظ طعم به پسته کرمان نمی‌رسد اما بازار پسته رفته‌رفته از حیطه کشاورزان و تجار کرمانی خارج می شود.

حالا کشاورزان کرمانی که توان انتقال تجربیاتشان را به دیگر کشورها ندارند به فکر توسعه باغ‌های پسته در قم، اصفهان، خراسان رضوی، جنوبی و فارس افتاده‌اند.

از حالا تصویر دشت‌های بی‌آب و باغ‌های خشکیده‌ای که درختانشان در بهترین حالت به کوره‌های زغال سازی می‌روند را باید برای دشت‌های این استان‌ها نیز متصور باشیم تا به قیمت توسعه این صنعت که سود افزوده‌اش هیچ‌گاه در توسعه کرمان تأثیرگذار نبود سایر استان‌ها نیز بسوزند.

سود صنعت پسته هیچ نمود عینی در توسعه زیر ساختهای کرمان نداشته است

صنعتی که سود ۱.۲ تا ۱.۷ میلیارد دلاری سالانه‌اش هیچ نمودی در توسعه استان نیافت و تنها منابع آبی و خاکی استان را به چالش کشید و حالا مردم استان مانده‌اند و منابع آبی از بین رفته. نکته جالب‌توجه اینکه از این صنعت حتی برای تأمین آب موردنیاز برای تداوم فعالیت خود نیز سرمایه‌گذاری نشده است .

بااین‌وجود پسته زمینه اشتغال و روز مزدی هزاران نفر را فراهم کرد بطوریکه در فصل برداشت پسته یکی از بزرگ‌ترین موجهای مهاجرت کارگران به استان کرمان راه می‌افتد و این محصول هنوز جزو کالاهای برتر صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌شود و در اقتصاد کلان تاثیرگذار است.

محمد زمانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر می‌گوید: چشم‌انداز بازار پسته در استان کرمان روشن نیست زیرا هرسال از سطح زیر کشت پسته کاسته می‌شود و میزان تولید محصول نیز افت می‌کند.

چشم‌انداز بازار پسته در استان کرمان روشن نیست زیرا هرسال از سطح زیر کشت پسته کاسته می‌شود و میزان تولید محصول نیز افت می‌کند

وی عقیده دارد کمبود آب و کاهش کیفیت آب ضربه‌ای مهلک به این صنعت زده و عجیب آنکه هیچ آینده‌نگری از سوی صاحبان این صنعت و یا دولت‌مردان برای حفظ باغ‌های پسته انجام‌نشده است در سوی دیگر پسته کاران آمریکایی با آخرین فناوری روز هرسال بر سطح زیر کشت می‌افزایند و بازارهای بیشتری به دست می‌گیرند.

زمانی ادامه داد: دست روی دست گذاشتیم و درنهایت به وضعیت فعلی رسیده‌ایم باغداران برای حفظ آب زمین های اطراف باغ‌های خود را می‌خرند و می‌خشکانند تا بتوانند از آب آن‌ها برای تولید پسته مرغوب‌تر استفاده کنند اما این روند تا کی ادامه خواهد یافت.

نصب آب شیرین کن برای آبیاری باغها

این کارشناس اقتصادی افزود: سطح سختی آب در کرمان در برخی دشت‌ها به حدی افزایش‌یافته که باید بر سر چاه‌ها دستگاه آب‌شیرین‌کن گذاشت تا آب برای بهره‌برداری کشاورزی قابل‌استفاده باشد این کار در دشت انار انجام‌شده و باید به‌زودی در بقیه جاها هم انجام شود.

وی گفت: کار از کار گذشته و سطح شوری و تلخی آب به حدی است که نمی‌توان از روش‌های مکانیزه استفاده کرد و حتی چاههای اصلی کشاورزی نیز خشکیده است در اطراف شهر کرمان به‌خصوص در اختیارآباد و زنگی‌آباد کشاورزان آب را تانکری از جاهای دیگر خریداری می‌کنند و به باغ‌های خود منتقل می‌کنند و ما با این شرایط باید با پسته دشت‌های پر آب کالیفرنیا و ترکیه رقابت کنیم.

وی افزود: امسال به‌وضوح در پایانه‌های ضبط پسته می‌توان کاهش مرغوبیت و کمیت پسته را دید و به همین دلیل برخی تولیدکنندگان به سمت تولید پسته در سایر استان‌ها سوق پیدا کرده‌اند و برخی نیز از سرمایه‌گذاری در این صنعت ناامید شده‌اند و در حال خروج از این صنعت هستند.

امسال به‌وضوح در پایانه‌های ضبط پسته می‌توان کاهش مرغوبت و کمیت پسته را دید و به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان به سمت تولید پسته در سایر استان‌ها سوق پیداکرده‌اند و برخی نیز از سرمایه‌گذاری در این صنعت ناامید شده‌اند و در حال خروج از این صنعت هستند

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با ادامه این وضعیت به‌زودی شرایط تولید پسته مشکل می‌شود چون آبی برای تولید وجود ندارد، سال گذشته ۲۲۰ هزار تن محصول در کرمان تولید شد و پیش‌بینی می‌شود امسال با کاهش ۳۰ درصدی محصول مواجه باشیم.

زمانی افزود: یزد، خراسان جنوبی، ساوه، قم، قزوین، سمنان، دامغان از مقاصد بعدی پسته کاران است.

این محقق افزود: روزگاری اتحادیه اروپا به بهانه وجود آفلاتوکسین جلوی واردات پسته ایران را به اروپا گرفت و درنهایت بازار آمریکا نیز از چنگ ما خارج شد و حالا بازار کشورهای خاورمیانه نیز در اختیار کشورهای دیگر قرارگرفته و تنها امید ما به خاور دور است که آنجا نیز چین پس از خرید و فرآوری پسته ایران آن را به دیگر کشورها صادر و سود می‌کند .

فرماندار کرمان نیز در گفتگو با مهر شغل اصلی مردم کرمان را کشاورزی اعلام کرد و گفت: فعالیت در بخش تولید پسته کرمان چشمگیر است، اما به دلیل کمبود بارش باران هم‌اکنون در بخش کشاورزی و تولید پسته با چالش مواجه هستیم و در واقع بی‌آبی بلای جان کشاورزان شده است.

محمدعلی توحیدی افزود: اقتصاد استان کرمان به باغداری در بخش پسته گره‌خورده است هرچند به دلیل کم‌آبی با مشکل مواجه هستیم اما همچنان این محصول دارای ارجحیت است و باید برای رونق آن چاره‌اندیشی شود و تولید کاهش نیابد.

فرماندار کرمان گفت: امسال نیز تمهیدات لازم برای آغاز فصل برداشت محصول در نظر گرفته‌شده است در بخش آب نیز باید از ظرفیت‌های موجود با برنامه‌ریزی حداکثر استفاده شده تا ضربه نخوریم.

وی گفت: برای حفظ بازار جهانی پسته باید در تمام پروسه تولید با حساسیت بالا جریان را دنبال کنیم و نباید گذاشت این پروسه به دلیل شرایطی مانند بی‌آبی و یا عدم رعایت نکات بهداشتی در خصوص سم آفلاتوکسین دچار خدشه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان نیز به خبرنگار مهر گفت: پیش‌بینی ما برداشت ۱۷۰ هزار تن محصول پسته در سال جاری است که بخش قابل‌توجهی از این محصول روانه بازارهای خارجی خواهد شد.

عباس سعیدی خشکسالی و عوامل طبیعی دیگر از جمله سرمازندگی و گرمازدگی را دلیل آسیب دیدن بخشی از محصول دانست و خواستار استفاده کشاورزان از روش‌های نوین باغداری و آبیاری شد.

وی گفت: رفسنجان، انار، کرمان، زرند، سیرجان، راور ازجمله مهم‌ترین تولیدکنندگان محصول پسته هستند.

وی ادامه داد: پسته به‌عنوان محصولی صادرات محور بیشترین میزان ارزآوری در استان را به خود اختصاص داده است و در صدر کالاهای صادراتی قرار دارد بااین‌وجود خشکسالی و کاهش کیفیت آب به مشکل اصلی تولید پسته در استان کرمان تبدیل‌شده است بطوریکه نگرانی‌هایی برای تأمین آب موردنیاز در این بخش وجود دارد که باید چاره‌اندیشی شود.

محصول پسته استان کرمان در حالی ازجمله محصولات استراتژیک کشاورزی در کشور محسوب می‌شود که تأمین آب به‌عنوان مهم‌ترین مشکل در تولید این محصول همچنان سد محکمی در زمینهٔ حفظ باغ‌های موجود است و سطح زیر کشت این محصول و تولید باغ‌های پسته هرسال کاهش می‌یابد، در صورت عدم چاره‌اندیشی در این زمینه این مزیت اقتصادی در کرمان از بین می‌رود و کشاورزان کرمانی برای ادامه کشت به سمت استان‌های دیگر گرایش خواهند یافت.

خبرنگار: اسما محمودی