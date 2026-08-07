به گزارش خبرنگار مهر هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بشاگرد، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تقوای اجتماعی را از مهم‌ترین نیازهای جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: یکی از جلوه‌های مهم تقوا، حفظ حرمت افراد، تقویت الفت و برادری و دوری از هرگونه رفتار و گفتاری است که زمینه اختلاف و تفرقه را در جامعه فراهم می‌کند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم (ص)، وحدت را رمز اقتدار امت اسلامی برشمرد و افزود: هر جامعه‌ای که منافع عمومی را بر خواسته‌های فردی و جناحی مقدم بداند، از امنیت، عزت و پیشرفت بیشتری برخوردار خواهد شد. اختلافات سلیقه‌ای نباید به شکاف‌های اجتماعی تبدیل شود، زیرا این موضوع بستری مناسب برای سوءاستفاده بدخواهان فراهم می‌کند.

غلامی تصریح کرد: انسجام جامعه اسلامی، امری تحمیلی یا صرفاً الهی نیست، بلکه نیازمند آگاهی، بصیرت، گذشت، مسئولیت‌پذیری و تلاش مستمر مردم و مسئولان است. اگر جامعه نسبت به این مسئولیت بی‌تفاوت باشد، اختلافات داخلی می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب را به امنیت و اقتدار کشور وارد کند.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و امنیت پایدار در سایه همبستگی ملی تحقق می‌یابد، خاطرنشان کرد: هر اندازه شکاف‌های اجتماعی افزایش یابد، فرصت برای نفوذ دشمن، ایجاد بی‌اعتمادی و تضعیف سرمایه‌های انسانی و اقتصادی کشور نیز بیشتر خواهد شد؛ از این رو حفظ وحدت، ضرورتی راهبردی برای آینده جامعه است.

امام جمعه بشاگرد در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از حضور گسترده مردم این شهرستان در آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، از تلاش برگزارکنندگان، خادمان و موکب‌داران این مراسم تقدیر کرد و گفت: مشارکت پرشور مردم در این اجتماع معنوی، جلوه‌ای از همبستگی، عشق به اهل‌بیت (ع) و پایبندی به ارزش‌های دینی است.

وی اربعین حسینی را حرکتی تمدن‌ساز و فراتر از یک آیین مذهبی توصیف کرد و افزود: اربعین، مدرسه‌ای برای شناخت مکتب امام حسین (ع)، تقویت روحیه ایثار، ظلم‌ستیزی، وحدت امت اسلامی و آمادگی برای یاری حق در همه عرصه‌ها است و این اجتماع عظیم، پیام وحدت و مقاومت را به جهان مخابره می‌کند.

غلامی همچنین با تأکید بر اهمیت بصیرت دینی و شناخت جایگاه ولایت، اظهار کرد: مؤمن واقعی باید همواره مسیر زندگی خود را بر پایه معرفت، ایمان، عمل صالح و تبعیت از آموزه‌های اهل‌بیت (ع) تنظیم کند و شناخت و اطاعت از امام زمان (عج) را از مهم‌ترین وظایف خود بداند.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام رحلت پیامبر اعظم (ص)، بر ضرورت بازخوانی سیره نبوی در تقویت وحدت، اخلاق، مدارا و همدلی میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: پیامبر اسلام (ص) همواره اتحاد، همبستگی و پرهیز از اختلاف را عامل عزت امت اسلامی معرفی می‌کردند و امروز نیز جامعه بیش از هر زمان دیگری به این آموزه‌ها نیازمند است.

امام جمعه بشاگرد در پایان با اشاره به شرایط حساس منطقه و تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف در جامعه، خاطرنشان کرد: امروز همه اقشار مردم، نخبگان، رسانه‌ها و مسئولان وظیفه دارند با تقویت همدلی، حفظ انسجام اجتماعی، افزایش آگاهی عمومی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات، زمینه هرگونه فتنه‌افکنی و سوءاستفاده دشمنان را از بین ببرند و از سرمایه ارزشمند وحدت ملی و اسلامی پاسداری کنند.