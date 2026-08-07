به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر جمعه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی، از امروز (جمعه) تا اواسط هفته آینده، وزش بادهای نسبتاً شدید پدیده غالب جوی در اکثر مناطق استان کرمان خواهد بود.

همچنین طی این مدت، احتمال خیزش محلی گرد و غبار در برخی از مناطق جنوب شرقی و شمال غربی استان وجود دارد و در مناطق مرکزی و جنوب غربی، پیش‌بینی می‌شود با افزایش ابر در ساعات بعد از ظهر، رگبار پراکنده باران به‌ویژه در ارتفاعات این مناطق رخ دهد.

علاوه بر این، در خصوص وضعیت دما، اداره کل هواشناسی استان کرمان از افزایش نسبی دما در اکثر مناطق استان کرمان طی روزهای آتی خبر داد.