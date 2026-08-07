امام جمعه رشت: مقاومت تا خروج کامل آمریکا از منطقه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته با استناد به خطبه ۸۳ نهجالبلاغه، به تبیین موضوع گناه و غفلتهای انسان پرداخت و اظهار کرد: حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در این خطبه میفرمایند ای بندگان خدا، کجایند آنان که روزگار طولانی سپری کردند و کجایند آنانی که تعلیم یافتند اما غافل ماندند؟ خداوند آنان را از آفات و بلاها دور داشت، نعمتهای فراوان بخشید و وعده بهشت جاویدان داد، اما فراموش کردند.
امام جمعه رشت با تأکید بر فرمایش حضرت علی(ع) در ادامه این خطبه که میفرماید از گناهان و عیبهایی که خشم خدا را در پی دارد بیزاری جویید، تصریح کرد: حضرت در ادامه میفرمایند «ای مردم، ای صاحبان چشمهای بینا و گوشهای شنوا، آیا راه گریزی هست یا پناهگاهی امن؟ به کدام سو میروید و به چه چیز مغرور میشوید؟» و سپس به سرانجام انسان اشاره کرده و میفرمایند بهره هر یک از شما از زمین خدا، به اندازه طول و عرض قبر شماست، آنگونه که خاکآلود بر آن خفتهاید.
وی همچنین به حکمت ۳۴۸ نهجالبلاغه اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنین(ع) در این حکمت میفرمایند «أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ» یعنی شدیدترین گناه، گناهی است که گناهکار آن را کوچک بشمارد. خداوندا به ما توفیق اجتناب از معصیتهای کوچک و بزرگ عنایت بفرما.
آیتالله فلاحتی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و دیگر شهدای عرصه خبر و اطلاعرسانی، روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی تبریک گفت و ادامه داد: قدردان تلاشهای اصحاب رسانه در عرصه آگاهی بخشی هستیم.
وی با اشاره به ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، به روایتی از آن حضرت درباره تکریم مهمان اشاره کرد و گفت: امام حسن مجتبی(ع) میفرمایند اگر کسی بهترینها را برای مهمان نیاورد، ضرر کرده است. پس مهمان را گرامی بدارید و هر آنچه در توان دارید به او کمک کنید.
امام جمعه رشت در ادامه به تحولات منطقه پرداخت و تصریح کرد: برادران و خواهران مقاومت، ملت مسلمان و مجاهد ایران، با ایستادگی در برابر جنایتهای آمریکا سبب شدند که این کشور بهتدریج از منطقه خارج شود. آمریکا که از سال ۱۹۶۰ در منطقه حضور داشت، پایگاههای خود را یکی پس از دیگری جمع میکند و این نشانه قطعی عقبنشینی آن است.
وی افزود: آمریکا فکر میکرد میتواند ایران را تجزیه یا اشغال کند، اما غافل از اینکه ایران با افغانستان و عراق تفاوت دارد. ملت ایران از پیرزن ۸۰ ساله تا نوجوان ۹ ساله، آمریکا را به جنایتکاری و دروغگویی شناختهاند.
نماینده ولیفقیه در گیلان با تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا خاطرنشان کرد: تعجب میکنم از برخی افراد نابخرد در داخل که هنوز میگویند با آمریکا بسازید.
آیتالله فلاحتی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور افزود: کشور با سختیهایی مواجه است اما همه دارند تلاش میکنند. انبارهای کشور پر از کالاهای اساسی است و بازارها در حال چرخش هستند. البته مشکلاتی داریم اما این به معنای اعتماد به آمریکای دروغگو نیست. آمریکا پر هزینهترین و بدهکارترین کشور دنیاست و قابل اعتماد نیست.
امام جمعه رشت همچنین بر حمایت از کشاورزان تأکید کرد و از دولت خواست بهگونهای عمل کند که محصولات کشاورزی آسیب نبیند و به فکر مصرفکننده نیز باشد.
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