به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: امسال به توفیق الهی با حضور بیش از ۲۲ میلیون نفر از مردم عزیز عراق و سایر کشورهای جهان، از جمله کشور عزیزمان ایران، زیارت اربعین برگ زرین دیگری بر کتاب حماسه‌آفرینی‌های دلدادگان و شیفتگان سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افزوده شد.

وی افزود: حدود سه میلیون و ۴۵۰ هزار نفر از هموطنان عزیزمان نیز توفیق تشرف و زیارت کربلای معلی را داشتند. حقیر توفیق حضور نداشتم، اما آن‌گونه که عزیزان زائر بیان می‌کردند، اربعین امسال حال و هوا و رنگ و بوی دیگری داشت.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: به برکت خون پاک و مطهر شهدا، از یک سو اخوت ایمانی میان ملت عزیز عراق و مردم ایران گرم‌تر، عمیق‌تر و استوارتر از سال‌های گذشته بود و برادران و خواهران عراقی ما استقبال بسیار گرم و صمیمانه‌ای از زائران ایرانی داشتند.

وی ادامه داد: بسیاری از موکب‌داران عراقی تصاویر امام شهیدمان و رهبر معظم انقلاب را در موکب‌های خود نصب کرده بودند و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را با افتخار درخواست می‌کردند تا بر موکب‌هایشان نصب شود.

آیت‌الله مظفری با بیان اینکه برانگیختگی دلدادگان سیدالشهدا (ع) علیه یزید و یزیدیان زمان نیز در اربعین امسال برجسته‌تر از سال‌های گذشته بود، گفت: شعارهای انقلابی که نه تنها مردم عزیز کشور ما، بلکه مردم عراق نیز چه بسا پرشورتر از هموطنان ما علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و جنایتکاران سر می‌دادند، مصداق «سِلمٌ لِمَن سالمکم و حربٌ لِمَن حاربکم» بود.

وی ادامه داد: وظیفه خود می‌دانم به نمایندگی از مردم عزیز استان قزوین از برادران و خواهران عراقی صمیمانه تشکر و قدردانی کنم که استقبال گرمی از زائران سیدالشهدا (ع) داشتند.

امام جمعه قزوین همچنین از موکب‌داران ایرانی و قزوینی تقدیر کرد و گفت: چه در داخل کشور و مسیر رفت‌وآمد زائران و چه در کشور عراق، در شهرهای نجف و کربلا و دیگر مناطق، مواکب بسیاری برپا شد و از استان قزوین نیز ده‌ها موکب خوب و ارزشمند فعالیت داشتند.

وی افزود: باید از مجموعه مسئولانی که برای انجام هرچه بهتر این سفر تلاش کردند و تسهیل‌گری انجام دادند نیز تشکر کرد؛ چراکه رفت‌وآمد حدود هفت میلیون نفر در مدت حدود ۲۰ روز، کار بسیار بزرگ و سنگینی است که با تشکیل ستادهای اربعین در کشور و استان و همت مردم و مسئولان به خوبی انجام شد.

آیت‌الله مظفری با اشاره به بازدید خود از مرز مهران گفت: عزیزان هم‌استانی ما که در مرز مهران مستقر بودند و در بحث رفت‌وآمد زائران خدمت‌رسانی می‌کردند، واقعاً مایه افتخار بودند و پرچم استان قزوین به حمدالله در آنجا برافراشته بود. بسیاری از برادران و خواهرانی که به چشم نیامدند و دیده نشدند، اما همه این خدمات در پیشگاه الهی ثبت و ضبط شده و مطمئناً مأجور هستند.

برگزاری مراسم‌های «دلدادگان حسینی» در سراسر جهان

وی در ادامه گفت: در کنار سفر زائران به کربلای معلی و نجف اشرف، چه در داخل کشور و چه در بسیاری از کشورهای جهان، شاهد برگزاری مراسم‌های دلدادگان حسینی بودیم.

امام جمعه قزوین افزود: این مراسم‌ها در استان ما، کشورمان و در قاره‌های مختلف جهان از آفریقا گرفته تا اروپا، آمریکا و آسیا برگزار شد و از همه عزیزانی که در این زمینه تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

واکنش به هتک حرمت زائران اربعین

آیت‌الله مظفری با اشاره به هتک حرمت یکی از بلاگرها به زائران اربعین گفت: در همین روزها شاهد هتک حرمت یکی از افراد ناآگاه و بلاگرها به ساحت مقدس زائران سیدالشهدا (ع) بودیم که با حساسیت مردم عزیزمان و واکنش سریع و قاطع قوه قضاییه و نیروی انتظامی، این فرد به سرعت دستگیر و پرونده قضایی برای او تشکیل شد.

وی ادامه داد: از مسئولان مربوطه تشکر می‌کنیم و امیدواریم این موضوع مایه عبرت کسانی باشد که برای افزایش دنبال‌کننده‌های خود حاضرند دست به هر کاری بزنند و هر مرزی را عبور کنند.

امام جمعه قزوین در ادامه با اشاره به اجرای احکام اعدام برخی محکومان حوادث اخیر اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد اعدام برخی از اغتشاشگرانی بودیم که یا در فتنه دی‌ماه مرتکب جنایت شده و تعدادی از هموطنان ما را به شهادت رسانده بودند یا در جنگ اخیر جاسوسی و مزدوری برای دشمنان کرده بودند.

وی افزود: از قوه قضاییه به جهت اجرای احکام الهی در این زمینه تشکر می‌کنیم؛ چراکه اگر احکام الهی اجرا شود، حساب کار دست جنایتکاران خواهد آمد و از تکرار این جنایات جلوگیری خواهد شد.

آیت‌الله مظفری با انتقاد از برخی اعتراض‌ها به این احکام گفت: متأسفانه باز شاهد بودیم برخی افراد غرب‌زده یا بهتر بگوییم غرب‌پرست، هر جا کار خوبی انجام می‌شود، سر و کله‌شان پیدا می‌شود و اعتراض و انتقاد می‌کنند.

وی ادامه داد: کسانی که در روزهای فتنه در کنار اغتشاشگران نبودند و جرأت نمی‌کردند علیه دشمنان داخلی و خارجی موضع بگیرند، اکنون که زمان مجازات اغتشاشگران رسیده است، پویش‌هایی مانند «نه به اعدام» راه می‌اندازند.

امام جمعه قزوین گفت: اگر کسانی که امروز اعتراض می‌کنند، شاهد بودند برادران و فرزندان خودشان در آن روزها توسط این جنایتکاران کشته می‌شدند، باز هم همین دلسوزی‌ها را داشتند؟

وی افزود: بسیاری از این افراد اساساً مشکل اقتصادی ندارند و از سر دل‌سیری و با خوردن مال‌های حرام دست به این جنایات زدند؛ حتی اگر فرض کنیم برخی از آنها مشکل اقتصادی داشته باشند، آیا این موضوع مجوز می‌شود که از اجرای حکم الهی درباره آنها صرف‌نظر کنیم؟

آیت‌الله مظفری با اشاره به آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَاب» اظهار کرد: خداوند می‌فرماید در اجرای حدود الهی دلسوزی بیجا نکنید؛ کسی که آدم کشته باید طبق قانون مجازات شود.

وی تأکید کرد: مسئولان قضایی وظیفه دارند برخورد قضایی کنند و احکام الهی را اجرا کنند و مسئولان دیگر نیز وظیفه دارند به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی کنند؛ این دو موضوع منافاتی با هم ندارد و هر کسی باید کار خودش را انجام دهد.

تقدیر از هیئت رئیسه مجلس خبرگان

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: خدا را شکر می‌کنیم که خبرگان در این دوره جایگاه شایسته خود را به تدریج به دست می‌آورد و نشان داده است که نهادی بسیار مهم در نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: درست است که نشست عمومی خبرگان شاید سالی دو مرتبه برگزار شود، اما کمیسیون‌های مختلف خبرگان فعال هستند و هر زمان احساس کنند باید در عرصه حضور پیدا کنند و از محور اتحاد مردم و کشور یعنی ولایت دفاع کنند، این کار را انجام خواهند داد.

آیت‌الله مظفری با اشاره به محورهای بیانیه هیئت رئیسه خبرگان گفت: در این بیانیه از ملت عزیز ایران و عراق به دلیل برگزاری مراسم باشکوه اربعین تشکر شده و همچنین از رهبر معظم انقلاب به دلیل رهنمودها و پیام‌های حکیمانه، روشنگرانه، راهگشا و امیدبخش ایشان تقدیر شده است.

وی ادامه داد: تأکید شده است که فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید نصب‌العین مردم و مسئولان کشور قرار گیرد و در مسائل اختلافی به عنوان فصل‌الخطاب مورد توجه باشد.

مقاومت هزینه دارد، اما تسلیم هزینه بیشتری دارد

امام جمعه قزوین با اشاره به تأکید خبرگان بر غیرقابل اعتماد بودن دشمن گفت: نقض‌های مکرر تفاهم‌نامه‌ها توسط دشمن جنایتکار بار دیگر نشان داد که نمی‌توان به این دشمن اعتماد کرد و برای احقاق حقوق ملت ایران باید بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کرد.

وی افزود: افتخار ملت و خبرگان، نیروهای مسلح دلاور و مقتدر ما هستند که دشمن را به استیصال کشاندند.

آیت‌الله مظفری گفت: امروز برخی زمزمه‌های تسلیم‌طلبی از سوی برخی افراد شنیده می‌شود؛ کسانی که به نام صلح‌طلبی، ملت و مسئولان را به تسلیم در برابر دشمن دعوت می‌کنند، در حالی که تسلیم در برابر دشمن خیانت نابخشودنی و گناهی بزرگ است.

وی با بیان اینکه دوگانه واقعی، جنگ و صلح نیست، اظهار کرد: دوگانه واقعی، مقاومت در برابر دشمن یا تسلیم و تن به ذلت دادن است.

امام جمعه قزوین افزود: ملت ایران به خوبی می‌داند که مقاومت هزینه دارد؛ گرانی‌ها، شهادت‌ها، جراحت‌ها و خسارت‌ها از جمله هزینه‌های مقاومت است، اما هزینه تسلیم در برابر دشمن به مراتب بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به سرنوشت کشورهایی مانند لیبی، عراق و افغانستان گفت: هر جا ملت‌ها در برابر دشمن تسلیم شدند، خسارت‌های بیشتری دیدند؛ کشته‌هایشان افزایش یافت، اموالشان تخریب شد و زیرساخت‌هایشان از بین رفت.

آیت‌الله مظفری در پایان با اشاره به سالگرد شهادت شهید سرلشکر عباس بابایی، شهید سرلشکر حسین لشکری و رحلت شهادت‌گونه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد گفت: این بزرگان اسوه و الگو نه تنها برای مردم استان قزوین و کشور، بلکه برای همه آزادی‌خواهان جهان هستند.

وی همچنین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی را تبریک گفت و اظهار کرد: این نهاد انقلابی از یادگاران امام راحل عظیم‌الشأن است که خدمات بسیار ارزشمندی به کشور ارائه کرده و با اخلاص و پشتکار، گره‌های بسیاری را گشوده است.