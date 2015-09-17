به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی ظهر پنجشنبه در همایش علمی - آموزشی پیشگیری اولیه از آسیب های اجتماعی و اعتیاد با تاکید بر جنبه های روان شناسی و جامعه شناسی شبکه های مجازی اجتماعی که در فرهنگسرای ترافیک شهرداری مشهد برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش خراسان رضوی رویکرد رشد جامعه مدار و پیشگیری های اولیه را در مدارس در دستور کار قرار داده که در این راستا بیش از یک میلیون و پانصد هزار ولی دانش آموز تحت پوشش آموزش خانواده قرار گرفتند و ۳۲ هزار کارگروه اولیا تشکیل دادیم و از توانمندی آن ها در بخش های مختلف استفاده کردیم.

وی افزود: همچنین پنج هزار کارگاه پیشگیری از اعتیاد که رشد ۳۷۲ درصدی نسبت به سال قبل را دارد برگزار کردیم که براساس آن چهار هزار و ۳۷۸ مدرسه با ۴۴۰ هزار دانش آموز در کارگاه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی تحت آموزش و پوشش قرار گرفتند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: از دیگر اقدامات در این راستا می توان به حضور سه هزار و ۲۰۰ دانش آموز در فعالیت های اردویی پیشگیری، تدوین سند پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان، برگزاری جشنواره ‌نوجوان سالم و تشکیل کمیته کیفیت بخشی به سلامت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه جلوگیری از وقوع جرایم بسیار مهم تر از درمان است، عنوان کرد: در این خصوص آموزش و پرورش حیاتی ترین نقش را دارد بطوریکه در اجلاس جهانی آموزش برای همه که در کره جنوبی برگزار شد، تمامی صاحب نظران و بزرگان این عرصه اعتقاد داشتند جهانی نابودشده خواهیم داشت اگر آموزش و پرورش کیفی نداشته باشیم.

حسینی ابراز کرد: همانطور که می دانید حجم گسترده ای از افراد جامعه با آموزش و ‌پرورش به صورت مستقیم درگیر هستند که همین عامل نشان دهنده این است که مدرسه کانون حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع است، امروز مدارس می توانند در بخش های مختلف زمینه ساز فرهنگ سازی های مطلوب در حوزه های متنوع باشند.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه همکاری دستگاه های دولتی خراسان رضوی با آموزش و پرورش بسیار خوب است بطوریکه هم اکنون با ۷۵ درصد دستگاه های دولتی و عمومی استان تفاهم نامه همکاری امضا شده و طراحی اجرای طرح هایی مانند یکصد مدرسه یکصد دبیرخانه و همچنین طرح حامی که به موجب آن هر دستگاه دولتی حداقل یک مدرسه را موردح مایت قرار می‌دهد در کنار طرح دستگاه های مدرسه یار و دستگاه های مدرسه ساز را پیگیری کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: در سال تحصیلی جدید شش زنگ براساس شش ساحت مدنظر سند تحول بنیادین آموزش و ‌پرورش در آغاز سال در مدارس استان نواخته می شود تا جهت گیری مان را در زمینه برنامه اقداماتمان نشان دهیم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس گفت: در این راستا ما آمادگی داریم تا یک مدرسه را جهت اجرای برنامه ها به صورت پایلوت در زمینه پیشگیری از اعتیاد در اختیار ستاد مبارزه با موادمخدر استان قرار دهیم تا راهکارهای عملی و قابل اجرا در این بخش را بررسی کنند تا در صورت موفقیت در سایر مدارس استان اجرایی شود.

حسینی با اشاره به آسیب ه اجتماعی شبکه های مجازی تصریح کرد: امروز از منظر جامعه شناسی با مفهوم سه جهانه شدن جهان مواجه هستیم، از گذشته یک جهان فیزیکال و یک جهان ایده آلیستی همواره مطرح بوده ولی امروز دنیای جدیدی تحت عنوان دنیای مجازی به آن اضافه شده است که امروز راجع به آسیب های اجتماعی فضای خاصی را ایجاد کرده که متاسفانه باید اذعان کنیم آمادگی برای مواجهه با این دنیا را نداشتیم و‌ همین موجب بروز آسیب هایی شده است.

وی افزود: در جامعه مجازی انسان ها دائما در سفرند بدون این که به مبدا و مقصد فکر کنند، دنیایی است که هیچ الگوی هنجاری ثابت در آن تسلط ندارد، این دنیا دائما در حال تجدید ساخت است، در واقع می سازد و ساخته می‌شود بدون داشتن الگویی ثابت و حرکتی خودجوش دارد و وحدت و تمامیت و انسداد در این دنیا معنا ندارد.

مدیرکل اموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: این دنیا دنیایی افقی‌ و هم سطح است و در این دنیا ترکیب مخاطبان‌ کاملا موزاییکی است که این موضوع زمینه بروز آسیب را افزایش می دهد و در این دنیا یادگیری ریزوماتیک و پراکنده است و بحران و بی هویتی و اضطراب و آسیب می تواند در این دنیا موج بزند و‌ ظاهر شود.

وی با تاکید بر وضعیت نامطلوب پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه اظهار داشت: در سال ۹۳ بیش از ۱۶۷ هزار طلاق و ۱۵ میلیون پرونده قضایی در جامعه ما اتفاق افتاده است و نیز بیش از دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در جامعه ماحضور دارند که این موضوع می تواند منجر به تبعات زیادی شود.

وی افزود: همچنین سالانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر وارد زندان می‌شوند و خانواده آن‌ها آسیب می بینند، بیش از سه و نیم میلیون بیکار و یک و نیم‌میلیون معتاد در جامعه داریم و باید اذعان کنیم امروز لکه های جرم در جامعه در حال کوچک‌شدن نیستند و ‌‌ما امروز در مقابل این پرسش هستیم که مسئولان برای کنترل موضوع ‌چه کردند.

حسینی تصریح کرد: براساس تحقیقی که توسط دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان انجام شد هفت درصد آن ها از اینترنت به عنوان ابزار آسیب استفاده کردند، یازده درصد آن‌ها از اینترنت دچار آسیب شدند و به اعتیاد اینترنتی دچار شدند و در نهایت نتیجه این شد که در سال ۹۳ از دانش آموزان پایه اول مقطع متوسطه دوم استان یک آزمون اخذ شد که نشان داد از لحاظ مواردی مانند عزت نفس، افسردگی، خوشبینی، عزت نفس، اضطراب، نشاط و خشم نیاز به مداخله فوری و جدی دارند.