به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قرهی به مناسبت رحلت آيت الله شيخ ابوالقاسم خزعلی پیام تسلیت صادر کرد که متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (عليه السَّلام) يَقُولُ: "إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا، وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ، وَ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا"

«هرگاه مؤمنى از دنیا برود فرشتگان و جایگاهى که در آنجا خدا را عبادت کرده و درهاى آسمان که اعمال وى از آن بالا رفته است بر او مى‌ گریند و شکافى در اسلام پدیدار مى‌ گردد که چیزى نمى ‌تواند آن را پر کند؛ چرا که مؤمنان همانند دیوار اطراف شهر و نگهبانان اسلام هستند.»

خبر ارتحال عالم مجاهد، فقيه وارسته، بصير انقلابی ، ابو الشهيد آيت الله حاج شيخ ابوالقاسم خزعلی موجب تأسف، تألم و تأثر شديد برای همه ولايتمداران گرديد.

اينجانب اين مصيبت جانگداز را به ساحت مقدس و نورانی حضرت حجت ابن الحسن المهدی(عج) و نايب ايشان حضرت امام خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و خانواده گرامی و تمامی ارادتمندانشان تسليت عرض می نمايم.

فقيه مجاهدی كه عمر شريف خود را در راه ولايت حضرات معصومين(ع) و ترويج افكار ناب اسلام ناب محمّدی(ص) و دفاع از حريم ولايت، چه ولايت حضرات معصومين(ع) و چه ولايت مطلقه فقيه كه استمرار ولايت معصومين(ع) است گذراند. عالم وارسته ای كه در عين داشتن مقام به ظاهر دنيوی ، ‌دائم به مقامات معنوی می انديشيد و سير و سلوك آن فقيه عظيم الشان در اين راه گواه همين مطلب است. مصداق بارز اين سير معنوی حفظ كل قرآن مجيد و نهج البلاغه و هزاران حديث و ادعيّه طولانی بود.

عشق ايشان به امير المومنين علي ابن ابيطالب(ع) مثال زدنی بود و بنياد جاودانه بين المللی غدير از باقيات صالحات اين مرد عظيم الشان است و ايشان در بستر همين ولايت پذيری و حبّ ائمه معصومين(ع) از اول انقلاب تا بحال يك لحظه قدمی خلاف منويات امام راحل عظيم الشان و حضرت امام المسلمين(مد ظله العالی) بر نداشتند. و به صراحت بيان می فرمودند : من سرباز كوچك اين نظام و ولايت فقيه هستم.

با اينكه سن شريفشان بالاتر از امام المسلمين امام خامنه ای(مدظله العالی) بود، حتي يكبار اين تصور در ذهنشان خطور ننمود كه من كسي هستم و در فتنه ۸۸ با تمام وجود برای دفاع از اين نظام مقدس و عمود اين خيمه ولايت مطلقه فقيه در راس آن حضرت امام خامنه ای (مد ظلّه العالی) تلاش فراوان كردند. و اين تلاش را وظيفه شرعی خويش می دانستند تا جايی كه فرموده بودند اگر نياز باشد با اين حال و اين سنّ و سال به كوره دهاتها مي روم و از رهبر معظم انقلاب با آبرو و جانم دفاع می نمايم.

ايشان مصداق ولايت پذيری بودند واميد است اين ياركم نظير امام راحل(ره) و امام المسلمين(مد ظله العالی) را با موالی اش حضرات معصومين(ع) محشور فرمايد و رفيق شفيق ايشان حضرت آيت الله جنتی كه فقيه بصير و بی بديل هستند را برای اين نظام مقدس و ولايت مطلقه فقيه محافظت نمايند.

العبد روح الله القرهی

متولی و مؤسس حوزه علميه امام مهدی(عج)