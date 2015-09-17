به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌نامه به صورت سیاه و سفید و دورنگ قابل دریافت است.

علاقه مندان می توانند برای مشاهده این ویژه نامه به لینک زیر مراجعه کنند.

ویژه نامه «دوستدار خمینی» | نسخه نمایشی

ویژه نامه «دوستدار خمینی» | نسخه رنگی چاپی

ویژه نامه «دوستدار خمینی» | نسخه سیاه و سفید چاپی