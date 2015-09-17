به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژهنامه به صورت سیاه و سفید و دورنگ قابل دریافت است.
علاقه مندان می توانند برای مشاهده این ویژه نامه به لینک زیر مراجعه کنند.
ویژه نامه «دوستدار خمینی» | نسخه نمایشی
ویژه نامه «دوستدار خمینی» | نسخه رنگی چاپی
ویژهنامه «دوستدار خمینی» ویژه ارتحال آيت الله ابوالقاسم خزعلی در فضای مجازی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژهنامه به صورت سیاه و سفید و دورنگ قابل دریافت است.
علاقه مندان می توانند برای مشاهده این ویژه نامه به لینک زیر مراجعه کنند.
ویژه نامه «دوستدار خمینی» | نسخه نمایشی
ویژه نامه «دوستدار خمینی» | نسخه رنگی چاپی
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