به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله هادوی تهرانی به مناسب ارتحال آیت الله شیخ ابوالقاسم خزعلی بدین شرح است:

باسمه تعالی

خبر ارتحال عالم قرآنی و سخنور انقلابی حضرت آیت الله شیخ ابوالقاسم خزعلی(رحمه الله) موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

این مفسر فرزانه که از محضر بزرگ معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره کسب فيض کرده بود، آیتی از روحیه انقلابی بود.

زبان گویای او ذوالفقار ولایت بود و بیان شیوایش به عشق هدایت.

این ضایعه اسفناک و ثلمه دردناک را به حضور مقدس امام زمان عجل الله فرجه الشریف و رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و تمام نیروهای انقلاب و مؤمنین و به ویژه بازماندگان این عالم فرزانه و بالاخص فرزندان فرهیخته ایشان تسلیت عرض می کنم و برای خانواده و دوستان و دوستداران آن مرحوم صبر جمیل و اجر جزیل و برای روح متعالی آن بزرگوار علو درجات و حشر با اهل بیت علیهم السلام را از درگاه خداوند منان مسألت می نمایم.



مهدی هادوى تهرانی

قم عش آل محمد عليهم السلام

3 ذی الحجه 1436

26 شهریور 1394