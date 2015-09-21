به گزارش خبرگزاری مهر، فریاد شیری و سحر توکلی دو شاعر و مترجم کشورمان از طرف وزارت فرهنگ و هنر ارمنستان برای شرکت در جشنواره بین‌المللی آرک ادبی دعوت شدند.

جشنواره آرک ارمنستان یکی از جشنواره‌های بین‌المللی است که در دوره‌های مختلف از شاعران و نویسندگان مستقل و بدون مرز جهان دعوت می‌کند. این جشنواره امسال کار خود را با شعار «نویسندگان و شاعران در چالش با مصیبت‌های انسانی قرن۲۱» آغاز می‌کند.

این دوره جشنواره آرک از ۲۰ تا ۳۰ سپتامبر (۲۹ شهریور تا ۸ مهرماه) در ایروان برگزار می‌شود. برنامه دو شاعر ایرانی برای حضور در این جشنواره نیز به این ترتیب است که سحر توکلی مقاله‌ای با موضوع شعار جشنواره به زبان انگلیسی قرائت می‌کند و فریاد شیری نیز شعرهای فارسی و کردی خود را با موضوع فجایع خاورمیانه قرائت می کند.