کتاب فریاد شیری برای تجدیدچاپ مجوز می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب تلفیقی از عکس و یک داستان بلند است. شیری در این داستان روایت مسائل جنگ را برعهده یک نوجوان گذاشته است؛ روایتی که گاه در لابلای داستان با نگاهی ضدجنگ نیز درمی آمیزد.

"ما در عکس زیر باران گم شده بودیم" که برای چاپ دوم راهی وزارت ارشاد شده، هشت ماه است که در انتظار مجوز به سر می برد و هنوز دلایل عدم ارائه مجوز برای انتشار مجدد به نویسنده اش اعلام نشده است.

فریاد شیری همچنین مجموعه ای حاوی اشعار سپید را با عنوان "30 ستاره" آماده انتشار دارد. این کتاب که هنوز ناشر آن مشخص نیست، دربرگیرنده 30 شعر با فضای مدرن برای مخاطبان کودک است.

مجموعه شعر "خودکشی دسته جمعی" و مجموعه داستان "ع اول عشق" دیگر آثار آماده چاپ این نویسنده و شاعر را تشکیل می دهند. "خودکشی دسته جمعی" را نشر نگیما منتشر خواهد کرد.

دیگر اینکه "صد سیاه چمانه" مجموعه صد ترانه اورامی کردی از این شاعر کرد امسال از سوی نشر مشکی وارد بازار کتاب خواهد شد.

شیری در حال حاضر رمانی به نام "هو" را هم دردست نگارش دارد.