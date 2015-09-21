دیدار پاپ با فیدل کاسترو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «پاپ فرانسیس» که به کوبا سفر کرده با «فیدل کاسترو» دیدار کرد. در این دیدار غیر رسمی که ۴۰ دقیقه طول کشید دو طرف به گرمی با یکدیگر صحبت کرده و کتاب هایی نیز میان آنها رد و بدل شد.

پاپپ فرانسیس نخستبن رهبر کاتولیک های جهان محسوب می شود که از کشورهای آمریکای لاتین برای این سمت انتخاب شده است.

پیش از سفر پاپ به کوبا، «رائول کاسترو» رهبر این کشور از تلاش های وی برای عادی سازی روابط میان هاوانا و واشنگتن تشکر کرده بود.

آمریکا بعد از ۵۰ سال خصومت با کوبا از اوایل سال جاری میلادی نسبت به احیای روابط خود با کوبا اقدام کرد و سفارت خانه های دو کشور نیز در ماه های گذشته در واشنگتن و هاوانا بازگشایی شد.