آوار مرگبار در بلوار کاوه /مرگ دلخراش کارگر ۲۰ ساله

سیدجلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره جزییان این حادثه مرگبار گفت: وقوع حادثه ریزش آوار در ساعت ۱۶:۴۴ دیروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که به دنبال آن ستاد فرماندهی آتش‌نشانان ایستگاه ۸۹ و گروه نجات ۴ را به محل حادثه در بلوار کاوه اعزام کردند.

وی افزود: پس از حضور عوامل آتش‌نشانی در محل مشخص شد که حادثه در قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع که ۱۵۰ متر از آن به عمق شش متر گودبرداری شده بود، رخ داده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: این زمین به تازگی گودبرداری شده و در قسمتی از آن چاهی به عمق حدود ۳ متر قرار داشت که به دلیل نامعلوم پر از آب شده بود به همین دلیل کارگری افغان برای بررسی و تخلیه آب وارد این چاه شده بود که در همین حین بیش از نیمی از ساختمان مسکونی ۲ طبقه‌ای که در ضلع شرقی این زمین گودبرداری شده وجود داشت، ریزش کرده و برسر این کارگر و دهانه چاه ریخته بود.

ملکی افزود : از آنجایی که دهانه چاه در زیر آوار مدفون شده و غیر قابل شناسایی بود ، آتش‌نشانان عملیات جست‌وجو را آغاز کرده و پس از مدتی موفق به یافتن دهانه چاه شده و اقدام به برداشتن آوار از این محل کردند و کارگر ۲۰ ساله افغان از زیر آوار خارج کرده و به عوامل اورژانس تحویل دادند که متاسفانه پس از بررسی علائم حیاتی مشخص وی در همان دقایق اولیه ریزش آوار جان خودرا از دست داده است .

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت :با کشف جسد کارگر جوان و بررسی محل آوار خوشبختانه مصدوم دیگری پیدا نشد . آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل و عملیاتی حدودا ۶ ساعته در ساعت ۲۳ به عملیات خود خاتمه دادند.