سفرای خارجی از طرح انتقال آب كارون به تالاب شادگان دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این هیئت كه از پنج كشور نروژ، اتریش، سوئد، استرالیا و بلژیک به ایران سفر كرده بودند، صبح امروز دوشنبه در قالب هیئتی از طرح انتقال آب رودخانه كارون به تالاب شادگان بازدید كردند.
عادل مولا معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت خوزستان در جریان این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار كرد: پروژه ساخت ایستگاه برداشت آب از رودخانه كارون كه در دارخوین شهرستان شادگان قرار دارد، در حال اجرا است.
وی با بیان اینكه هدف اصلی اجرای این پروژه، احیای تالاب شادگان است، افزود: این پروژه بسیار مهم و با ارزش به شمار میرود و تضمینی برای تأمین حق آبه شادگان و یكی از كارهای مهم برای حفاظت و احیاء این تالاب است.
معاون محیطزیست طبیعی اداره کل حفاظت خوزستان عنوان كرد: میزان حجم آبی كه از رودخانه كارون به تالاب شادگان انتقال داده میشود، پنج مترمكعب بر ثانیه خواهد بود و همچنین برق این پروژه از پست برق دارخوین تأمین میشود.
این هیئت در برنامه بعدی خود از تالاب شادگان نیز بازدید خواهند كرد.
پنج میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح بزرگ انتقال آب کارون به تالاب شادگان اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن تاکنون ۶۰ درصد پیشرفته فیزیکی داشته است. در صورت تأمین اعتبار تا پایان سالجاری این طرح به بهرهبرداری میرسد و با تكمیل این طرح، ۱۵۰ میلیون مترمكعب آب به شادگان وارد میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری دوست رئیس گروه انرژی سازمان ملل، محسن سلیمانی روزبهانی مدیر ملی طرح تالابها، سیون لویو قائم مقام سفیر کشور نروژ، جرارد پل فولی سفیر کشور اتریش، یوهان پیتر تروگوت تیلر سفیر کشور سوئد، گری پیتر لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل در ایران، گابریل جون قائم مقام سفیر استرالیا، دل های فرانکوز سفیر کشور بلژیک، هومان لیاقتی مدیرعامل صندوق ملی محیطزیست، ندا برامسی کارشناس سازمان ملل، کبری کوچکی شلمانی کارشناس سازمان ملل، منیره نظری کارشناس امور بینالملل سازمان محیطزیست، رویا سلطانیان و مهدی صفری اسکویی کارشناسان طرح تالابها در این جلسه حضور داشتند.
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