۱۳۰ عنوان ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شوقاني صبح دوشنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس در سپاه ناحیه سمنان به تشریح ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس به همت پایگاه ها و حوزه های مقاومت شهرستان سمنان پرداخت و گفت: اعزام نمادين بسيجيان شهرستان به جبهه هاي حق عليه باطل، ‌ همايش هم انديشي امر به معروف به صورت شهرستاني با حضور خواهران بسيجي، يادواره شهيده طيبه واعظي(شهيده شاخص سال ۹۴) و شهداي زن شهرستان و همايش بزرگ ميثاق با شقايق هاي آسماني از برنامه های شاخص این هفته در این شهرستان است.

وی رزمايش امداد ونجات كارگري، همايش بزرگداشت دفاع مقدس، ‌همايش بزرگ نقش عشاير در دفاع مقدس، ‌زنگ ايثار و شهادت با حضور مسئولان آموزش و پرورش و مديران ادارات، نشست پيشكسوتان و ‌رزمندگان و بسيجيان به صورت شهرستاني را از دیگر برنامه هاي شاخص سپاه ناحيه سمنان در هفته دفاع مقدس برشمرد و افزود: رژه نيروهاي مسلح با هدف نمايش اقتداي و توانمندي و نوآوري در صنعت علمي و دفاعي كشور در نخستين روز از هفته دفاع مقدس برگزار مي شود.

فرمانده سپاه ناحیه سمنان تجليل از نقش و جايگاه روحانيت در دفاع مقدس، پاسداشت سربازان، تجليل از خانواده معزز شهدا و جانبازان، غبارروبي و عطرافشاني مزار مطهر شهدا و ديدار از جانبازان، حضور پرشور در نمازهاي جمعه و تجليل از نقش و جايگاه زنان در دفاع مقدس را از ديگر برنامه هاي هفته دفاع مقدس عنوان كرد.

شوقانی اظهار داشت: برگزاري مسابقات ورزشي، فرهنگي، كتابخواني، برپايي نمايشگاه هنري، برپايي نمايشگاه نقاشي، طراحي و عكس و نمايشگاه نقش زنان در دفاع مقدس، برگزاري نشست هاي سياسي، ‌ ايستگاه صلواتي، ‌ ايستگاه سلامت، پياده روي و كوهنوردي، خاطره نويسي و ديدار از سراي سالمندان از ديگر عناوين برنامه هاي هفته دفاع مقدس به همت پايگاه هاي بسيج و حوزه هاي مقاومت است.

وي در خاتمه، روزشمار هفته دفاع مقدس را «نيروهاي مسلح، ‌ سلحشوري و پايمردي»، «روحانيت، ‌ علم و دانش پ‌ژوهي سربازان»، «شهيدان، جانبازان، خانواده و سلامت»، «معنويت، زنان، خانواده و سلامت»، «دفاع همه جانبه، جوانان پشتيباني مردمي و اصناف»، «ولايت مداري، رزمندگان، جهادگران، آزادگان و پيشكسوتان»، «وحدت ملي، بصيرت و بيدراي اسلامي و استكبارستيزي» و «فرماندهان، عزت مداران، حماسه آفرينان» عنوان كرد.