محمدیاران: کمیته پیشگیری از سرقت در خراسان شمالی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران در گفتگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت با حضور دستگاه‌های متولی تشکیل شد و اقدامات خوبی در بحث ساماندهی فعالیت بعضی از مجموعه‌هایی که برای شهروندان مزاحمت ایجاد می‌کنند، از جمله ضایعاتی‌ها انجام گرفته است.

وی افزود: در گذشته اتفاقات خوبی افتاده و حتماً باید این فرایند تسریع شود؛ علاوه بر این، اقدامات مؤثری باید در حوزه مراکز نگهداری معتادان در سطح استان انجام بگیرد و مراکزی که تحت پوشش بهزیستی هستند، حتماً باید فعالیت‌هایشان رصد شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: مراکز نگهداری متکدیان نیز حتماً باید به وظایف خود عمل کنند که متولی آن شهرداری‌ها هستند و ماحصل آن ان‌شاءالله ساماندهی معتادان خواهد بود.

محمدیاران خاطرنشان کرد: مراکز ماده ۱۵ و ماده ۱۶ هرکدام وظایفی در حوزه معتادان بر عهده دارند و نظارت بر اموال و آگاهی‌بخشی‌هایی که باید توسط اصحاب رسانه از جمله صدا و سیما انجام بگیرد، در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: کسانی که در حوزه دستگاه‌های متولی صیانت و حفظ اموال بیت‌المال هستند، باید به رسالت خودشان عمل کنند و اقدامات مؤثری که مجموعه قضایی با کمک فراجا و مجموعه امنیتی و اجرایی استان می‌تواند در جهت پیشگیری از وقوع سرقت انجام دهد، در دستور کار قرار گرفت.