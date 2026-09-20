سروری برای ارزیابی انتخابات دومای روسیه عازم مسکو شد

به گزارش خبرگزرای مهر، پرویز سروری نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، به دعوت رسمی فدراسیون روسیه، جهت نظارت بر روند برگزاری انتخابات دومای دولتی روسیه عازم مسکو شد.

این سفر با هدف نظارت بین‌المللی بر روند شفافیت، سلامت و سازوکارهای اجرایی انتخابات در فدراسیون روسیه صورت گرفته است. سروری در طول این بازدید میدانی، از شعب اخذ رأی در مسکو و فناوری‌های نوین به‌کاررفته در حوزه رای‌گیری الکترونیکی و آنلاین بازدید به عمل خواهد آورد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در تشریح اهداف این سفر با تاکید بر اینکه این دو کشور هم اکنون در جنگ با دشمن آمریکایی هستند، اظهار داشت: حضور هیأت‌های بین‌المللی نظارت بر انتخابات، علاوه بر تقویت شفافیت فرآیندهای مردم‌سالاری، فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات در حوزه فناوری‌های انتخابی و سیستم‌های جامع الکترونیکی میان کشورها فراهم می‌سازد.

وی افزود: شناخت دقیق از شیوه‌های نوین مدیریت انتخابات، به‌ویژه سامانه‌های هوشمند رأی‌گیری آنلاین و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت شهری و مدنی، می‌تواند در ارتقای الگوهای بومی نظارت و تصمیم‌گیری بسیار مؤثر باشد.

بر اساس این گزارش، دیدار با مسئولان برگزاری انتخابات، بازدید از مراکز پردازش داده و آراء، و بررسی الگوهای مشارکت شهروندی در مسکو از دیگر برنامه‌های نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این سفر کاری است.