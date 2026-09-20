جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا،با اشاره به ترافیک سنگین و موج بازگشت مسافران همزمان با روزهای پایانی تعطیلات تابستانی و آغاز مدارس، گفت: مقرر شد از ساعت ۱۸:۰۰ امروز، ۲۹ شهریورماه، تردد کلیه وسایل نقلیه از سمت تهران(جنوب به شمال)از ابتدای آزادراه تهران–شمال و جاده چالوس به سمت مرزن‌آباد ممنوع شود.

وی افزود: در ادامه، مسیر (شمال به جنوب) مرزن آباد به سمت تهران و کرج در این دو محور تا زمان تخلیه بار ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

محبی ادامه داد: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی، روان شدن مسیر و تسهیل تردد مسافران ادامه خواهد داشت و متعاقباً اطلاع‌رسانی لازم درباره لغو محدودیت‌ها انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از مسافران خواست با توجه به روزهای پایانی فصل تابستان و شرایط ترافیکی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و زمان سفر خود را مدیریت کنند.