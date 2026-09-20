به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن‌نژاد، عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی برای صیانت از محوطه‌های باستانی شهرستان جیرفت تأکید کرد.

وی، با قدردانی از توجه و اقدامات فراجا در سطح ملی و استانی برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، افزود: حفاظت از تمدن باستانی جیرفت نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر میان تمامی ارکان اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی است.

وی ادامه داد: حضور تیم بازرسی فراجا و انجام پایش میدانی محوطه‌های باستانی شهرستان جیرفت، اقدامی مؤثر در راستای تقویت حفاظت از میراث تاریخی منطقه به شمار می‌رود و استمرار این همکاری‌ها می‌تواند به افزایش بازدارندگی در برابر حفاری‌های غیرمجاز کمک کند.

پیگیری همکاری با فرماندهی انتظامی کرمان برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با اشاره به ضرورت تعامل نزدیک با فرماندهی انتظامی استان گفت: رایزنی و پیگیری برای جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز در جیرفت با جدیت دنبال می‌شود و ایجاد بازدارندگی، یکی از مهم‌ترین محورهای مقابله با این جرائم است.

محسن‌نژاد، ادامه داد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در کنار دستگاه‌های انتظامی و قضایی، پیگیری‌های مستمری را برای حفاظت از محوطه‌های تاریخی و مقابله با جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی انجام می‌دهد و تقویت این همکاری‌ها از اولویت‌های مهم در این حوزه است.

وی همچنین بر نقش جوامع محلی در حفاظت از آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: آموزش همگانی و افزایش آگاهی مردم محلی، در کنار برنامه‌ریزی برای آغاز فصل جدید کاوش‌های باستان‌شناسی، از جمله اقدامات در دست اجرای اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با قدردانی از عملکرد نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در شهرستان جیرفت، اظهار کرد: نیروهای این یگان با وجود گستردگی عرصه‌های تاریخی، با جدیت در زمینه حراست از محوطه‌های باستانی شهرستان فعالیت می‌کنند.

فراجا از تقویت آموزش، پایش هوایی و تجهیزات حفاظتی حمایت می‌کند

رئیس بازرسی فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، نیز در این دیدار بر توسعه همکاری‌های مشترک برای حفاظت از محوطه‌های باستانی جیرفت تأکید کرد.

سرهنگ علی برخوری، گفت: فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، از برنامه‌های حفاظتی میراث‌فرهنگی در زمینه آموزش نیروهای یگان حفاظت، پایش هوایی و پهپادی و جلب مشارکت‌های اجتماعی در منطقه حمایت کند.

وی افزود: پشتیبانی مؤثر فرمانده انتظامی استان از یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در جیرفت و همکاری برای آموزش نیروها با هدف اخذ کارت ضابطان قضایی و ارتقای توان عملیاتی آنان، از جمله موضوعاتی است که پیگیری خواهد شد.

رئیس بازرسی فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا ادامه داد: موضوع تجهیز یگان حفاظت در جنوب استان به سلاح گرم، متناسب با ضوابط و الزامات مربوط، همچنین برگزاری رزمایش‌های هوایی و زمینی برای افزایش آمادگی نیروها در برخورد با حفاران غیرمجاز، در دستور کار پیگیری قرار دارد.

تقویت ارتباطات بی‌سیم و مستندسازی مأموریت‌های یگان حفاظت

وی با اشاره به اهمیت ارتقای تجهیزات و زیرساخت‌های ارتباطی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، بر ضرورت برقراری ارتباط پایدار بی‌سیم میان نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در جیرفت تأکید کرد.

برخوری، همچنین گفت: استفاده از دوربین‌های البسه برای مستندسازی مأموریت‌ها و جمع‌آوری ادله جرم توسط نیروهای یگان حفاظت، با همکاری فرماندهی انتظامی استان دنبال خواهد شد.

وی پیگیری آموزش‌های قضایی نیروهای یگان حفاظت و تسریع در صدور کارت ضابطان قضایی در جنوب استان را ضروری دانست و از پیگیری برای انتصاب یک فرد نظامی به‌عنوان فرمانده یگان حفاظت در جنوب استان، زیرمجموعه فرمانده یگان حفاظت استان کرمان، خبر داد.

رئیس بازرسی فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا خاطرنشان کرد: وفاق و همدلی میان دستگاه‌های مسئول در سطح استان و شهرستان، از عوامل مؤثر در پیشگیری، مبارزه و برخورد با حفاری‌های غیرمجاز در جیرفت است و فراجا آمادگی دارد همکاری‌های خود را در این زمینه تقویت کند.

پراکندگی محوطه‌های تاریخی جیرفت، ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول را افزایش می‌دهد

نماینده تام‌الاختیار مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در جنوب استان، نیز در این دیدار با تأکید بر نقش دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در حفاظت از آثار تاریخی گفت: پشتیبانی این دستگاه‌ها از عوامل مهم در حراست از محوطه‌های باستانی و آثار تاریخی جیرفت به شمار می‌رود.

غلامرضا فرخی، افزود: تعدد، تنوع و پراکندگی محوطه‌های تاریخی در جیرفت، اقدامات حفاظتی را با دشواری‌های ویژه‌ای مواجه کرده است و به همین دلیل، همکاری و همراهی تمامی ارکان اجرایی، انتظامی و امنیتی ضرورت دارد.

وی با اشاره به فعالیت نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در جیرفت و جنوب استان کرمان ادامه داد: نیروهای این یگان با تمام توان در زمینه صیانت از آثار تاریخی فعالیت می‌کنند و حفاظت از میراث فرهنگی منطقه را با جدیت دنبال خواهند کرد.

وی همچنین انتصاب فرمانده نظامی یگان حفاظت در جنوب استان، زیر نظر فرمانده یگان حفاظت استان کرمان، را اقدامی مؤثر در راستای تقویت هماهنگی‌های میدانی و مقابله با حفاران غیرمجاز دانست.