به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمنسب عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه جشنواره نخل و خرما در روستای غزاویه شهرستان کارون اظهار کرد: خرما یکی از تولیدات مهم مناطق جنوبی خوزستان است و بهرهبرداری مطلوب از ظرفیت آن، به برنامهریزی همزمان در بخش تولید، صنایع تبدیلی و بازار نیاز دارد.
وی افزود: نخلداران زمانی از حاصل دسترنج خود بهره بیشتری میبرند که محصول آنان پس از برداشت، در چرخهای منسجم برای سورتینگ، نگهداری، فرآوری، بستهبندی و فروش قرار گیرد و بازارهای پایدار برای آن شکل بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه نگاه صرف به فروش خرما، پاسخگوی ظرفیتهای اقتصادی استان نیست، گفت: تولید فرآوردههای متنوع و ارتقای کیفیت بستهبندی، ضمن افزایش قابلیت رقابت خرمای خوزستان، زمینه بازگشت بخش بیشتری از درآمد محصول به مناطق تولیدکننده را فراهم میکند.
کاظمنسب ادامه داد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، توسعه حلقههای پس از تولید و تسهیل دسترسی فعالان این بخش به بازارهای داخلی و خارجی را پیگیری میکند تا نخیلات، نقش پررنگتری در اشتغال و رونق اقتصاد محلی داشته باشند.
وی به طرح پالایشگاه فرآوری خرما در استان اشاره کرد و افزود: سرمایهگذاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در این بخش، میتواند زیرساخت لازم برای فرآوری و ایجاد محصولات جدید از خرما را تقویت کند.
معاون استاندار خوزستان بیان کرد: اجرای این طرح در کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی در راستای توسعه صنایع تبدیلی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی تعریف شده است؛ طرحی که عملیات اجرایی آن همزمان با سفر رئیسجمهور و با حضور وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد.
کاظمنسب با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری جشنواره نخل و خرما در شهرستان کارون گفت: رویدادهای محلی از این دست، علاوه بر معرفی خرما و تولیدات وابسته به آن، ظرفیت مناسبی برای پیوند دادن نخلستانها با گردشگری روستایی، صنایعدستی و کسبوکارهای خانوادگی فراهم میکنند.
به گزارش مهر، جشنواره نخل و خرما در بخش مرکزی شهرستان کارون و در روستای غزاویه کوچک برگزار شد. این رویداد با عرضه خرما و فرآوردههای آن، محصولات و غذاهای محلی و صنایعدستی همراه بود و با هدف معرفی توانمندیهای بومی و اقتصادی منطقه برپا شد.
احداث و تقویت واحدهای فرآوری خرما از مطالبات فعالان این بخش در خوزستان است؛ رئیس انجمن خرمای خوزستان نیز پیشتر توسعه صنایع تبدیلی، مکانیزهکردن کارگاههای بستهبندی و تجهیز واحدهای تولیدی را از راهکارهای تقویت اشتغال و تولید پایدار در این حوزه دانسته بود.
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