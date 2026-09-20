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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

فرآوری خرما سهم نخلداران خوزستانی از ارزش محصول را افزایش می‌دهد

فرآوری خرما سهم نخلداران خوزستانی از ارزش محصول را افزایش می‌دهد

اهواز - معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: حرکت خرمای تولیدی استان از فروش محصول خام به سمت فرآوری و عرضه هدفمند، سهم نخلداران را از ارزش اقتصادی این محصول افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه جشنواره نخل و خرما در روستای غزاویه شهرستان کارون اظهار کرد: خرما یکی از تولیدات مهم مناطق جنوبی خوزستان است و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت آن، به برنامه‌ریزی همزمان در بخش تولید، صنایع تبدیلی و بازار نیاز دارد.

وی افزود: نخلداران زمانی از حاصل دسترنج خود بهره بیشتری می‌برند که محصول آنان پس از برداشت، در چرخه‌ای منسجم برای سورتینگ، نگهداری، فرآوری، بسته‌بندی و فروش قرار گیرد و بازارهای پایدار برای آن شکل بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه نگاه صرف به فروش خرما، پاسخگوی ظرفیت‌های اقتصادی استان نیست، گفت: تولید فرآورده‌های متنوع و ارتقای کیفیت بسته‌بندی، ضمن افزایش قابلیت رقابت خرمای خوزستان، زمینه بازگشت بخش بیشتری از درآمد محصول به مناطق تولیدکننده را فراهم می‌کند.

کاظم‌نسب ادامه داد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، توسعه حلقه‌های پس از تولید و تسهیل دسترسی فعالان این بخش به بازارهای داخلی و خارجی را پیگیری می‌کند تا نخیلات، نقش پررنگ‌تری در اشتغال و رونق اقتصاد محلی داشته باشند.

وی به طرح پالایشگاه فرآوری خرما در استان اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در این بخش، می‌تواند زیرساخت لازم برای فرآوری و ایجاد محصولات جدید از خرما را تقویت کند.

معاون استاندار خوزستان بیان کرد: اجرای این طرح در کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی در راستای توسعه صنایع تبدیلی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی تعریف شده است؛ طرحی که عملیات اجرایی آن همزمان با سفر رئیس‌جمهور و با حضور وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد.

کاظم‌نسب با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره نخل و خرما در شهرستان کارون گفت: رویدادهای محلی از این دست، علاوه بر معرفی خرما و تولیدات وابسته به آن، ظرفیت مناسبی برای پیوند دادن نخلستان‌ها با گردشگری روستایی، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای خانوادگی فراهم می‌کنند.

به گزارش مهر، جشنواره نخل و خرما در بخش مرکزی شهرستان کارون و در روستای غزاویه کوچک برگزار شد. این رویداد با عرضه خرما و فرآورده‌های آن، محصولات و غذاهای محلی و صنایع‌دستی همراه بود و با هدف معرفی توانمندی‌های بومی و اقتصادی منطقه برپا شد.

احداث و تقویت واحدهای فرآوری خرما از مطالبات فعالان این بخش در خوزستان است؛ رئیس انجمن خرمای خوزستان نیز پیش‌تر توسعه صنایع تبدیلی، مکانیزه‌کردن کارگاه‌های بسته‌بندی و تجهیز واحدهای تولیدی را از راهکارهای تقویت اشتغال و تولید پایدار در این حوزه دانسته بود.

کد مطلب 6953041

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