به گزارش خبرگزاری مهر، علی اكبر خدابخش كارشناس ارشد رسانه و مدیر روابط عمومی معاونت صدا یادداشتی را با عنوان «صدای جمهوری اسلامی ایران از رادیو جبهه تا بیان رشادت ها و ارزش های دفاع مقدس» به نگارش درآورده است که در ذیل می خوانید:

«پیوند میان رسانه و جنگ، یكی از مهمترین تعاملاتی است كه تاثیر مستقیمی بر روند مبارزه و استیلای مطلق دفاع یا تهاجم دارد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت بیشتری می شود كه اطلاع رسانی صحیح و منطقی از اخبار خطوط اصلی نبرد و حتی پشت جبهه، توازن اصلی و حیاتی در سرنوشت جنگ ها دارد.

در طول هشت سال دفاع مقدس به موازات هجمه رژیم بعث عراق، مقاومت مردم مسلمان و انقلابی ایران هر روز شدت بیشتری پیدا می كرد و نیاز به رسانه ای كه بتواند خلاء ناشی از نبود اطلاعات را به نحو موثری پر کند احساس می شد. در این راستا علاوه بر قدرت شگرف و تأثیرگذار رادیو ایران از ابتدای تهاجم رژیم بعثی صدام، فعالیت های رادیو آبادان نیز به منظور پوشش رسانه ای این رویداد مهم در قالب اطلاع رسانی به رزمندگان و جبهه های جنوب و همچنین اطلاع رسانی در منطقه، آگاهی دهی، تهییج افكار عمومی و شور انقلابی برای دفاع از كشورحایز اهمیت است لذا بخاطر استفاده آسان، قرابت مردم با این رسانه و سرعت و صحت اخبار، این ارتباط خود را به نحو چشمگیری با افكار برقرار شد این حركت مبتكرانه بعدها با عنوان رادیو جبهه با وجود همه محدودیت های زمانی و حتی مكانی توانست در مدت فعالیت خود نقش موثر و ماندگاری به یادگار بگذارد و با وجود گذشت چندین سال از دوران هشت ساله دفاع و حماسه، اقدامات موثر آن همچنان مورد توجه اكثر كارشناسان و صاحبنظران قرار دارد.

تجربه موفق راه اندازی رادیو جبهه تقریبا همزمان با نبرد شهرها و تهاجم ناجوانمردانه رژیم بعث عراق در به خاك و خون كشیدن مردم بیگناه و غیر نظامی شهرهای مختلف ایران بود که در كنار انتشار و انتقال اخبار خطوط مقدم نبرد، به تدریج منجر به ایجاد هر چه بیشتر حس هم افزایی و همگرایی مردم ایران اسلامی شد. شاید زمانی كه بمباران شدید شهرها توسط دشمن بعثی به اوج خود می رسید، رادیو به عنوان تنها مرجع قابل دسترس در تماس شبانه روزی با اطلاع رسانی به موقع، آگاهی از مخاطرات، رخدادها و ایجاد آرامش، مدیریت هر چه بهتر را در بین مردم امكانپذیر می كرد.

نكته قابل توجه اینكه رادیو جبهه در طول دوران فعالیت خود و با وجود همه محدودیت های مختلف، سعی داشت در تمام حوزه های مختلف و مرتبط با دفاع مقدس و ارتباط متقابل رزمندگان با خانواده های آنها با روحیه خود اتكایی و اعتماد به نفس در برهه های مختلف هدایت افكار عمومی را با رزمندگان ایجاد کند و علاوه بر مباحث دینی- معارفی، حوزه های بهداشت، سلامت و موارد دیگر را نیز برای مردم در پشت جبهه و برای رزمندگان در خطوط مقدم جبهه فراهم سازد. رادیو جبهه برای انجام این مهم با اعزام گزارشگران و خبرنگاران مختلف به خطوط مقدم نبرد و گزارش های ماندگار از آن ایام و برای هموطنان اقدام می كرد و رشادت های گزارشگران شجاع رادیو تا آنجا پیش رفت كه رادیو طی سال های دفاع مقدس چندین شهید سرافراز را كه هیچگاه تصویری از آنها پخش نشد تقدیم به انقلاب شكوهمند اسلامی مردم ایران کرد. تعدادی از گزارشگران رادیو از تهران و عده ای هم از شهرستان‌های مختلف برای تهیه گزارش می‌رفتند و برخی از آنان هم اینك تحت عنوان یادگاران ایثارگری آن دوران در این نهاد مشغول به فعالیت هستند.

با توجه به اینكه در خطوط مقدم و پشت جبهه شرایط فرستنده مهیا نبود و نیز دستگاه گیرنده رادیو نیز در بین رزمندگان عمومی نبود، در بسیاری از پادگان ها، آمادگاه ها، ستادها و مراكز متعدد دیگر برنامه های رادیو جبهه از طریق سیستم های صوتی (بلندگو) برای رزمندگان پخش می شد.

بازخوانی رشادت های گزارشگران رادیو آنجا برجسته تر می شود كه زیر بمباران و آتش بازی های دشمن با دستگاه های نه چندان سبك وزن ناگرا در تمام طول خطوط جبهه گزارش های توصیفی و خبری را تهیه و ارسال می كردند. این دلیری ها بعد از گذشت سال ها همواره به عنوان الگویی ماندگار از آن ایام به یادگار باقی مانده است. لذا بعد از گذشت ۳۵ سال رادیو رسالت تبیین ارزش های دفاع مقدس را جزء لاینفك برنامه های ارزشی خود می داند و با تولید و پخش ویژه و عادی برنامه های مختلف حوزه دفاع مقدس را مثل گذشته با قدرت ادامه می دهد چرا كه رادیو نسبت به سایر رسانه های دیداری و مكتوب مزیت هایی دارد و تنها رسانه آنلاین بوده و هست كه نقش آگاهی دهی- اطلاع رسانی، تهییج و ایجاد روحیه و نشاط را برای مردم بهمراه داشته و دارد.

به نحوی كه در ایام پر شور این هفته تمامی شبكه های مختلف رادیویی برنامه های ویژه و پر محتوایی را به آگاهی مردم می رسانند و مردم كماكان به رادیو همان نگاه و نظر پیشین را به عنوان رسانه تاثیر گذار دارند.»

در ادامه این یادداشت به مهمترین برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس كه در این هفته از شبكه های مختلف رادیویی پخش می شوند اشاره شده است که در ذیل آمده است:

برنامه های رادیویی در هفته دفاع مقدس

رادیو ایران با برنامه «راه شب» به معرفی اقدامات مردم به ویژه جوانان در پشت جبهه در سال های دفاع مقدس، رادیو جبهه و خاطرات كاركنان آن در دوران جنگ می پردازد و آیین رزم و جنگ در فرهنگ مردم ایران و اهمیت دفاع از وطن در فرهنگ ایرانی را بیان می کند.

رادیو فرهنگ با «خیابان فرهنگ» روزشمار دفاع مقدس را عرضه می‌کند و رادیو قرآن در برنامه «والشمس» نقش نظام سلطه در جنگ تحمیلی را بررسی می کند و ضمن بررسی راه های نهادینه كردن ارزش‌ها در بین نسل جوان، شیوه های حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده را بیان می کند.

رادیو اقتصاد با برنامه «جزر و مد» نقش تاثیر گذار نیروهای انقلابی و سپاه، ارتش و بسیج در بحران جنگ و نقش راهبردی و تاكتیكهای فرماندهان جنگ در كنترل و پیروزی های ایران بررسی می کند.

رادیو تهران هم در برنامه «تهران در شب» ضمن معرفی آخرین كتاب های منتشر شده در حوزه دفاع مقدس با نویسنده كتاب آن «بیست و سه نفر» گفتگو می کند و صدای قسمت هایی از فیلم های ساخته شده درحوزه دفاع مقدس را پخش می کند.

رادیو جوان در برنامه «جوان ایرانی سلام» با ساخت مستندهای گزارشی با موضوع دفاع مقدس با مادران شهید، همسران و خانواده های شهدا و ایثارگر گفتگو می کند.

رادیو سلامت در برنامه «به رنگ زندگی» با معرفی زنان فعال و اثر گذار دردوران دفاع مقدس، خاطرات آنان را مرور می کند.

رادیو گفتگو در برنامه «گفتگوی علمی» ظرفیت دفاع مقدس در طراحی و تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و نقش فناوری های مهندسی در ارتقا قدرت نظامی و مهندسی دفاع مقدس و پیشرفت صنایع نظامی و غیرنظامی را بیان می کند.

رادیو ورزش نیز در «صبح و ورزش» ضمن انعكاس رویدادها و مسابقات ورزشی كه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می شود با مسئولان و برگزار كنندگان آن گفتگو می کند.

رادیو صبا در «طنز دفاع مقدس» اتفاقات جالب در جبهه ها و خاطرات رزمندگان را با زبان طنز روایت می‌کند.

رادیو نمایش هم با پخش نمایش های گوناگونی از جمله «محرابی دیگر»، «بال های خیس» و «همنوایی خاک و باروت» با زبان نمایش یاد و خاطره شهدا، جانبازان، رزمندگان، آزادگان و مردم سرافراز ایران اسلامی را در سال های دفاع مقدس گرامی می دارد. همچنین رادیو نمایش در طی سال نمایش های فراوانی در حوزه دفاع مقدس تولید و پخش می كند.

دیگر شبكه های رادیویی نیز با توجه به مأموریت های خود ویژه برنامه های متنوعی را برای گرامیداشت این مناسبت تدارك دیده اند كه همزمان با هفته دفاع مقدس پخش می‌شود.