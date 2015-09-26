الاهرام: بی کفایتی در مواجهه با حوادث علت بروز حادثه منا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام مصر، فاجعه منا در نقطه تلاقی خیابان ۹ و خیابان جدید با مسیر شماره ۲۰۴ اتفاق افتاد که در اثر آن حجاج یکدیگر را فشار داده و منجر به بروز این حادثه شد.

شاهدان عینی در این حادثه، نیروهای امنیتی که مسئول برقرای و حفظ نظم در شهرها هستند را مقصر می دانند. به گفته این افراد، این نیروها برای چنین حوادثی آموزش ها و مهارت های لازم را ندیده بودند.

الاهرام می نویسد: مطابق تصریحات رسمی نیروهای شهری، ازدحام حجاج به دلیل تلاقی حرکت حاجیان خیابان ۲۰۴ با حرکت حجاج خیابان ۲۲۳ بود که منجر به افتادن شمار زیادی از آنها می شود و در این بین، افزایش درجه حرارت و خستگی حجاج به وخامت این حادثه دامن زد.

به گفته یکی از شاهدان عینی با اینکه ازدحام جمعیت در محل تلاقی دو خیابان زیاد شده بود ولی نیروهای سعودی به جای اینکه خروجی ها را برای کاهش فشار افراد باز کنند برای مدت طولانی خروجی ها را بسته بودند. با باز شدن خروجی به علت ازدحام بسیار زیاد حجاج در جلوی آن، بسیاری بر اثر فشار زیاد خفه شده و شمار زیادی لگدمال شدند.

بنا به گفته شاهدان عینی، نیروهای دفاع شهری ساعت ها پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و طی این مدت اجساد در خیابان ها رها شده بود و حاجیان نزدیک به حادثه به آسیب دیده ها امداد رسانی می کردند.

شایان ذکر است علت اصلی بروز این حادثه عبور ناگهانی کاروان پر تعداد «محمد بن سلمان» وزیر دفاع و جانشین ولیعهد سعودی از یکی از مسیرهای عبور حجاج در منا بوده است و تاخیر در گشایش این مسیر منجر به ازدحام حجاج و بروز این فاجعه شده است.