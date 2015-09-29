به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه نیوزویک توسط مؤسسه واشنگتن پست در شهر نیویورک آمریکا به چاپ رسیده و در نقاط مختلف جهان بر پیشخوان فروشگاه های عرضه محصولات مطبوعاتی گرفت

یکی از موضوعاتی که در این شماره هفته‌نامه نیوزویک به آن پرداخته شده و تصویر روی جلد را نیز به خود اختصاص داده است، طرح جدید «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه برای ایجاد یک ائتلاف واقعیِ مبارزه با گروه تروریستی داعش در راستای حل بحران کنونی در سوریه و نیز کمک به رفع مشکل آوارگان سوریه اختصاص یافته است که در آن هرگونه ارسال کمک های نظامی، تسلیحاتی و یا بشردوستانه به سوریه برای مبارزه با گروه تکفیری-صهیونیستی داعش مطابق با نص صریح قوانین بین المللی بوده و لذا روسیه از همه کشورها خواسته است تا در این ائتلاف حضور فعالی داشته و به واقع با تروریست های داعش مقابله نمایند.

در این مطلب، به واکاوی این مهم پرداخته و از ابعاد و زوایای مختلفی به آن پرداخته شده است. این طرح که می تواند مشکلات کنونی کشورهای اروپایی از بابت سیل آوارگانی که مجبور شدند از مناطق تحت درگیری در خاورمیانه به طرف مرزهای برخی کشورهای اروپایی هجوم آورده و تاوان حمایت های محور غربی-عربی-صهیونیستی را با آوارگی خود بپردازند را نیز حل و فصل نماید.

در ادامه، این هفته نامه که نمی تواند از خط خبری القاء مفاهیم غربی نیز چشم پوشی کند، با درج عنوان «در وراء مداخله روسیه در سوریه چیست؟» تلاش می کند تا جنبه های خاصی از منافع این اقدام روسیه را دلیل کمک های این کشور به دولت قانونی سوریه القاء نماید.

در بخش آسیایی این هفته نامه به سیل ویرانگر هند و تعداد بالای تلفات آن در این کشور اشاره شده است. همچنین، درباره لایحه امنیتی دولت «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن که بر خلاف قانون اساسی این کشور و برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم حضور ارتش ژاپن در جنگ های فراسرزمینی را اجازه داده است، مطلبی عنوان شده و به درگیری فیزیکی نمایندگان موافق و مخالف این طرح نیز با انتخاب عنوان «درگیری برای حق جنگیدن» اشاره شده است. در ادامه این بخش به کوتادی نظامی گارد ریاست جمهوری در سریلانکا و اعتراضات مردمی نیز پرداخته شده است.

قسمت دیگری از این شماره نیوزویک به موضوعات مرتبط با ابداعات پرداخته است. در این بخش درباره «تشریح قشر خاکستری مغز»، «موج آتی بیماری ژنتیکی اوتیسم» و «راه های حل مشکل خود کشی» مطالبی به رشته تحریر درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات علمی در این حوزه ها اطلاع رسانی شده است.