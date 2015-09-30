فعالیت ۸۴۰ واحد مرغداری در کردستان/۷۲ محموله دامپزشکی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران زیباکردار ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: این تعداد واحد مرغداری با ظرفیت تولید ۱۵ میلیون قطعه در دوره فعالیت دارند.

وی افزود: سالانه ۲۰۰ میلیون دز واکسن در بین مرغداران استان کردستان با نظارت اداره کل دامپزشکی توزیع می شود.

مدیرکل دامپزشکی کردستان بیان کرد: شعار امسال هفته دامپزشکی "سلامت غذا از مزرعه تا سفره" است که دو وجه سلامت تولید فرآورده های دامی و عرضه آن را در برمی گیرد.

زیباکردار یادآور شد: سلامت دام‌ ها و نظارت بر نحوه عرضه و توزیع آنها از اولویت های کاری دامپزشکی است.

وی ادامه داد: همچنین پیشگیری از بروز بیماری و کنترل و مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام از دیگر اولویت های کاری است که در این راستا تاکنون اقدامات ارزنده ای صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان گفت: بیماری های مشترک انسان و دام از دو جنبه بهداشتی و اقتصادی متاسفانه ضربه‌ های سنگینی وارد کرده است و در این راستا اقدامات پیشگیرانه موثری انجام شده است.

زیباکردار اظهار داشت: اصلی ترین و اساسی ترین کار دامپزشکی در این زمینه واکسیناسیون دام های سبک و سنگین است که سالانه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار دز واکسن انجام و ۲۰ هزار راس دام مورد آزمایش قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین مبارزه با انگل ‌های خارجی کار مهم دیگری است که سالانه به طور متوسط بالغ بر ۳۰۰ هزار راس دام از طریق واکسن و موارد بیولوژی و سه تن انواع سموم انگل زدایی استفاده می شود.

مدیرکل دامپزشکی کردستان بیان کرد: ارزش ریالی این نهاده ها هفت میلیارد ریال است که به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار می گیرد.

زیباکردار یادآور شد: در رابطه با بیماری تب برفکی در کردستان نیز تا کنون علیرغم اینکه بیماری تب برفکی در سال های اخیر در کشورهای همسایه مشاهده شده اما هیچ موردی از این بیماری در کردستان گزارش نشده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در برخی بیماریها به خصوص تب برفکی با سیاست های دامپزشکی کردستان مبنی بر افزایش حجم پوشش واکسیناسیون هیچ موردی از این بیماری در کردستان مشاهده نشده است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر کردستان فاقد هرگونه بیماری لامپی اسکین است و عدم وجود این بیماری در کردستان نشان دهنده تاثیرگذاری اقدامات صورت گرفته است.

کاهش ۱۵ درصدی کانون بیماری در کرستان

زیباکردار اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش ۱۵ درصدی کانون بیماری در کردستان بوده ایم و این گامی موثر در راستای ارتقاء بهبود مواد غذایی است.

وی افزود: بر اساس پایش های صورت گرفته انفلوآنزای فوق حاد پرندگان نیز که در سال های اخیر در استان های همجوار مشاهده شده بود خوشبختانه در استان کردستان گزارش نشد.ه است

مدیرکل دامپزشکی کردستان بیان کرد: پایش مجدد در سال جاری و از ۱۱ مهرماه به مدت ۴۲ روز انجام می شود و از طریق انجام این پایش ‌ها از وضعیت موجود در مرغداری ‌ها آگاه می شویم و نسبت به بروز احتمالی بیماری برای مقابله آماده می شویم.

زیباکردار یادآور شد: همچنین این اداره کل بر رهاسازی بچه ماهی در مجتمع های پرورش ماهی نظارت کافی را داد.

وی ادامه داد: خوشبختانه بیماری شایع در بین ماهی ها کنترل شده و با همکاری جهاد کشاورزی مجتمع های پرورش ماهی که دچار بیماری شده بودند پاکسازی و به طور مجدد راه اندازی شدند که پس از آن هیچ موردی از بیماری آبزیان در کردستان مشاهده نشد.

۷۲ محموله دامپزشکی صادر شده

مدیرکل دامپزشکی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال جاری ۷۲ محموله صادراتی شامل ۱۵ هزار راس دام به کشورهای همسایه صادر شده است.

زیباکردار اظهار داشت: در سال گذشته ۱۵۱ محموله شامل ۲۵ هزار راس دام زنده، سه هزار و ۵۵۰ تن تخم مرغ، گوشت مرغ، ماهی، خوراک دام به کشورهای عراق، کویت و دیگر کشورهای همسایه صادر شده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: آموزش بخش مهمی از حوزه کار دامپزشکی است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان بیان کرد: سالانه بیش از پنج هزار نفر در این بخش آموزش می بینند و آموزش ابزار تاثیرگذاری است که به طور ویژه و به صورت جدی مورد توجه دامپزشکی قرار گرفته است.