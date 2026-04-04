زیباکردار: ۴۰۲ هزار رأس دام در کردستان واکسینه شد

کامران زیباکردار در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات دامپزشکی استان اظهار کرد: از نهم اسفند تا ۱۵ فروردین، همزمان با ایام موسوم به «جنگ رمضان»، در مجموع ۴۰۲ هزار رأس دام در سطح استان واکسینه شدهاند.
وی با اشاره به تمرکز این طرح بر بیماریهای واگیردار افزود: از این تعداد، ۲۶۴ هزار و ۵۰۰ رأس دام علیه بیماری تب برفکی مایهکوبی شدهاند که بخش عمده عملیات را به خود اختصاص داده است.
اجرای رایگان با هدف کنترل بیماری
مدیرکل دامپزشکی کردستان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی عنوان کرد: این مرحله از واکسیناسیون بهصورت رایگان انجام شده و نقش مهمی در کاهش خطر گسترش بیماری در دامداریهای استان دارد.
زیباکردار اجرای این طرح را بخشی از برنامههای مستمر دامپزشکی دانست و گفت: واکسیناسیون گسترده، یکی از مهمترین راهکارها برای تضمین سلامت و امنیت دامها در طول سال است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری دامداران، بر ضرورت تداوم این همراهی در مراحل بعدی واکسیناسیون تأکید کرد و افزود: مشارکت فعال بهرهبرداران، نقش تعیینکنندهای در موفقیت برنامههای بهداشتی دامپزشکی دارد.
