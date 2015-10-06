شمار متقاضیان سقط درمانی در خراسان شمالی ۴۸درصد افزایش یافت

بابک سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طی شش ماه نخست امسال ۵۲ متقاضی سقط درمانی به پزشکی قانونی خراسان شمالی مراجعه کردند.

وی افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۵متقاضی بود رشد ۴۸.۵ درصد نشان می دهد.

سلحشور اظهار داشت: از مجموع مراجعات ۱۷مورد معادل 67.3 درصد منجر به دریافت مجوز سقط درمانی شد‌.

وی در خصوص شرایط سقط درمانی افزود: صدور مجوز سقط درمانی تنها براساس آنچه که در قانون مورد تاکید است انجام می شود.

سلحشور گفت: داشتن شرایط خاص برای مادر باردار نیز منجربه صدور مجوز سقط درمانی می شود که مهم ترین این شرایط خاص، سن بارداری کمتر از ۱۹هفته است به عبارتی اگر سن بارداری از این مدت گذشته باشد به دلیل وجود روح در جنین، مجوز سقط صادر نمی شود.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: همچنین تنها ناهنجاری های جنینی که موجب به خطر افتادن جان مادر شود یا بیماری هایی که با ادامه بارداری این خطر را برای او ایجاد می کند نیز منجربه صدور مجوز سقط درمانی می شود.

سلحشور افزود: برخی تصور دارند که تمام ناهنجاری‌های موجود در جنین و یا هر بیماری مادر منجر به صدور مجوز سقط می شود که تصوری کاملا اشتباه است.